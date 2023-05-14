Украина хотела оккупировать российские села и бомбить трубопроводы: Зеленский отреагировал

Днями американская The Wall Street Journal, со ссылкой на секретные данные из Пентагона, опубликовала материал, в котором утверждалось, что Владимир Зеленский тайно предлагал оккупировать пограничные российские села и взорвать нефтепровод, чтобы оказать влияние на РФ.
По словам журналистов, в конце января, на встрече «за закрытой дверью» Владимир Зеленский предложил переместить силы ВСУ на территорию РФ и оккупировать пограничные российские села. Таким образом, у Украины были бы «лучшие позиции» во время переговоров с РФ.
Кроме этого, Зеленский рассматривал возможность взорвать нефтепровод, через который РФ до сих пор поставляет нефть в Венгрию, чтобы ослабить все еще дружащего с РФ Виктора Орбана, препятствующего внедрению санкций против страны-агрессорки.
Также, WSJ пишет о еще одной встрече с генералом Валерием Залужным и президентом, во время которой Зеленский выразил опасения по поводу нехватки дальнобойного вооружения в ВСУ, которые могли бы доставать на территорию РФ. Издание утверждает, что главнокомандующий предлагал использовать беспилотники, чтобы атаковать россиян в Ростовской области.
Сегодня, во время пресс-конференции в Германии, Зеленский ответил на вопросы, касающиеся информации о том, что Украина планировала оккупировать села в РФ. По его словам, он никуда «не проникает», а статья WSJ «это фантазии». В то же время он подчеркнул, что Украина оставляет за собой право использовать тактики и «уловки», которые помогут защитить себя.
Украина никого не оккупировала, а наоборот. Когда столько людей погибло, и есть массовые могилы, и наших людей замучили, я уверен, что мы должны использовать любые уловки», — говорит Зеленский.
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