Украина готовится к контрнаступлению весной: в ГУР заявили, что планируют освободить Крым

Об этом заявил заместитель начальника Главного управления разведки Минобороны Украины Вадим Скибицкий в интервью Berliner Morgenpost.
«Думаю, весной мы будем готовы к контрнаступлению… Его цель — освободить все оккупированные территории Украины, в том числе Крым. Мы не остановимся, пока не вернем нашу страну к границам 1991 года», — прокомментировал представитель ГУР.
Он не исключает, что в ходе контрнаступательных действий Силам обороны придется бить по складам оружия, а также аэродромам на территории РФ, в частности в Белгородской области.
«Одна из наших стратегических военных целей — вбить клин в российский фронт на юге, между Крымом и материковой Россией», — добавил Скибицкий.
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