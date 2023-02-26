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  • Украина готовится к контрнаступлению весной: в ГУР заявили, что планируют освободить Крым

Украина готовится к контрнаступлению весной: в ГУР заявили, что планируют освободить Крым

Сегодня 13:07
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Весной 2023 года Украина планирует начать контрнаступление. Как и ранее, главной целью является освобождение всех оккупированных украинских территорий, включая Крым.

Новости Днепра про Украина готовится к контрнаступлению весной: в ГУР заявили, что планируют освободить Крым

Об этом заявил заместитель начальника Главного управления разведки Минобороны Украины Вадим Скибицкий в интервью Berliner Morgenpost.

«Думаю, весной мы будем готовы к контрнаступлению… Его цель — освободить все оккупированные территории Украины, в том числе Крым. Мы не остановимся, пока не вернем нашу страну к границам 1991 года», — прокомментировал представитель ГУР.

Он не исключает, что в ходе контрнаступательных действий Силам обороны придется бить по складам оружия, а также аэродромам на территории РФ, в частности в Белгородской области.

«Одна из наших стратегических военных целей — вбить клин в российский фронт на юге, между Крымом и материковой Россией», — добавил Скибицкий.

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Новости Днепра про Украина готовится к контрнаступлению весной: в ГУР заявили, что планируют освободить КрымУкраїнська Новости Днепра про Украина готовится к контрнаступлению весной: в ГУР заявили, что планируют освободить КрымРусский

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