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  • Украинцы выбрали новое название для Южной железной дороги: результаты опроса в «Дії»

Украинцы выбрали новое название для Южной железной дороги: результаты опроса в «Дії»

Сегодня 19:45
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Украинцы в «Дії» проголосовали за новое название для Южной железной дороги. Всего в опросе приняли участие более 860 тысяч пользователей.

Об этом сообщает пресс-служба Минцифры.

Среди фаворитов — вариант «Харьковская железная дорога», который набрал 335,6 тысяч голосов, (39%).

На втором месте вариант «Слобожанская железная дорога» проголосовали 234,7 тысяч пользователей (27,28%), «Восточная железная дорога» выбрали 232,5 тысячи раз (27,03%), а «Слободская железная дорога» – 57,4 тысячи (6,68%).

Эти результаты опроса учтут при переименовании железнодорожных филиалов в Украине.

Опрос состоялся в рамках масштабного проекта «Укрзализныци» «Железнодорожная украинизация». Главная цель которого полностью дерусифицировать украинские железные дороги и избавиться от всех советских и российских названий, символов и надписей.

 

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