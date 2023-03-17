Украинцы выбрали новое название для Южной железной дороги: результаты опроса в «Дії»

Об этом сообщает пресс-служба Минцифры.
Среди фаворитов — вариант «Харьковская железная дорога», который набрал 335,6 тысяч голосов, (39%).
На втором месте вариант «Слобожанская железная дорога» проголосовали 234,7 тысяч пользователей (27,28%), «Восточная железная дорога» выбрали 232,5 тысячи раз (27,03%), а «Слободская железная дорога» – 57,4 тысячи (6,68%).
Эти результаты опроса учтут при переименовании железнодорожных филиалов в Украине.
Опрос состоялся в рамках масштабного проекта «Укрзализныци» «Железнодорожная украинизация». Главная цель которого полностью дерусифицировать украинские железные дороги и избавиться от всех советских и российских названий, символов и надписей.
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