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Украинские военные отразили 13 атак россиян на Донбассе, — Генштаб

Сегодня 09:00
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Украинские военные отразили 13 атак россиян на Донбассе, а артиллерия и авиация продолжают уничтожать позиции оккупантов.

Новости Днепра про Украинские военные отразили 13 атак россиян на Донбассе, - Генштаб

  • Российские оккупанты продолжают вооруженную агрессию против Украины, не прекращают наносить удары по объектам промышленности. Пытаются удержать временно захваченные территории, сосредотачивают усилия на сдерживании действий подразделений Сил обороны Украины, осуществляют инженерное оборудование линии обороны, в отдельных направлениях продолжают вести наступательные действия, ведут воздушную разведку.

    Отраженые ВСУ атаки

    За прошедшие сутки подразделения Сил обороны Украины отразили атаки оккупантов в районах населенных пунктов: Стельмаховка на Луганщине и Спирне, Белогоровка, Яковлевка, Соледарь, Бахмут, Каменка, Опитне, Веселое, Первомайское, Красногоровка, Марьинка и Новомихайловка Донецкой области.

    Российские обстрелы

    «Враг не прекращает обстрелы позиции наших войск и населенных пунктов, что рядом с линией столкновения. Продолжает огневое поражение по критической инфраструктуре и жилищам гражданского населения», — отмечают в Генштабе.

    За прошедшие сутки россияне нанесли 9 авиационных, 7 ракетных ударов и совершили более 50 обстрелов из реактивных систем залпового огня. Пострадали объекты гражданской инфраструктуры в населенных пунктах Камышеваха и Новотроицкое Запорожской области.

    На Волынском, Полесском, Северском и Слобожанском направлениях обстановка без существенных изменений, признаков формирования наступательных группировок противника пока не обнаружено.

    Республика Беларусь и дальше поддерживает вооруженную агрессию РФ против Украины, предоставляя ей инфраструктуру, территорию и воздушное пространство. Сохраняется угроза нанесения противникам ракетных и авиационных ударов с территории и воздушного пространства Беларуси.

    • На Северском направлении, в приграничных районах Брянской и Курской областей, противник продолжает выполнять задачи по прикрытию российско-украинской границы, проведению демонстрационных и провокационных действий. Совершил обстрелы позиций наших подразделений в районе населенного пункта Рожковичи Сумской области.
    • На Купянском и Лиманском направлениях враг ведет оборону, производит обстрелы из танков, минометов и ствольной артиллерии. В частности, в районах населённых пунктов Орлянское и Лозовая Харьковской области; Новоселовское, Стельмаховка, Площадка, Макеевка на Луганщине и Терны Донецкой области.
    • На Бахмутском и Авдеевском направлениях противник сосредотачивает свои усилия на ведении наступательных действий. Совершил обстрелы из танков и артиллерии разных типов объектов в районах семнадцати населенных пунктов. Среди них — Андреевка, Соледар, Бахмут, Бахмутское, Майорск, Опросное, Яковлевка, Веселое и Водяное.
    • В Новопавловском и Запорожском направлениях враг обороняется на захваченных рубежах. Осуществил обстрелы позиций Сил обороны по танкам, минометам, ствольной и реактивной артиллерии. От артиллерийского огня противника пострадали районы двадцать одного населенного пункта, в том числе Богоявленко, Времевка, Угледар, Золотая Нива Донецкой области, а также Гуляйполе, Железнодорожное, Малиновка, Мирное Запорожской области.
    • На Криворожском и Херсонском направлениях противник усовершенствует фортификационное оборудование и логистическое обеспечение передовых подразделений, ведущих оборону и не прекращает артиллерийские обстрелы позиций наших войск и населенных пунктов на правом берегу реки Днепр.

    Также российские оккупанты ведут огонь из ствольной и реактивной артиллерии по районам населенных пунктов Антоновка, Зеленовка, Камышаны и Музыковка Херсонской области.

    Удары Вооруженных сил Украины

    Украинская авиация за прошедшие сутки нанесла удар по району сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники россиян.

    Подразделения ракетных войск и артиллерии Сил обороны Украины за минувшие сутки поразили пункт управления, состав горюче-смазочных материалов, район сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники и станцию ​​радиоэлектронной борьбы российских оккупантов.

    Кроме этого, Генштаб сообщает, что в нарушение норм Международного гуманитарного права, законов и обычаев ведения войны российские оккупационные войска, в частности в населенном пункте Стрелковое Генического района Херсонской области, на территории базы отдыха, обустроили пыточную, где содержат и подвергают пыткам граждан Украины.

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Новости Днепра про Украинские военные отразили 13 атак россиян на Донбассе, - ГенштабУкраїнська Новости Днепра про Украинские военные отразили 13 атак россиян на Донбассе, - ГенштабРусский

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