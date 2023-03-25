Украл в АТБ алкоголя на 800 грн и получил 5 лет тюрьмы: в Днепре осудили вора

Вором оказался уроженец Никополя. 1 декабря 2022 года из АТБ на улице Каруны он незаметно вынес в кармане куртки бутылку текилы. Через неделю, 8 декабря, вор вернулся на место преступления и украл другую продукцию — ликер Jim Beam.
В сумме мужчина украл алкоголя на 800 гривен, за что попал под суд.
В суде обвиняемый полностью признал свою вину и пошел на сделку с прокуратурой. За совершение кражи в условиях военного положения он был признан виновным по ч.4 ст.185 УК Украины и наказан лишением свободы на 5 лет без конфискации имущества. Вора освободили от отбывания наказания с испытательным сроком на 2 года.
Читайте также:
Автор:
В последние дни марта мы можем наблюдать редкое космическое событие…
Сегодня, 25 марта, в Днепре на Набережной Победы произошло очередное…
В субботу, 25 марта, в Днепре произошел крупный бытовой пожар…
В Днепре пожилой мужчина покончил с собой. Он застрелился из…
В последние дни марта мы можем наблюдать редкое космическое событие - парад планет. Наша луна, Юпитер, Меркурий, Венера, Уран и Марс выстроятся в дугу с 25 по 30 марта, поэтому уже сегодня можно будет увидеть это удивительное явление.
Сегодня, 25 марта, в Днепре на Набережной Победы произошло очередное ДТП. Там столкнулись два автомобиля марок Volkswagen и Renault.
Заместитель министра обороны Украины Анна Маляр призвала украинцев не обсуждать контрнаступление ВСУ, чтобы не мешать военным. Она отметила, что именно информационная тишина позволила бойцам выиграть время и сделать свою работу во время освобождения Харьковщины.
Ночью с субботы на воскресенье, 26 марта, в три часа по киевскому времени в Украине состоится переход на летнее время. Стрелки часов надо перевести на час вперед.
В субботу, 25 марта, в Днепре произошел крупный бытовой пожар на улице Юрия Савченко.
В Днепре пожилой мужчина покончил с собой. Он застрелился из охотничьего ружья в собственной квартире.
В пятницу, 24 марта, российские захватчики в очередной раз атаковали Никопольский район. Оккупанты нанесли удары по Никополю, Мировской и Марганецкой громаде.
В пятницу вечером, 24 марта, в Днепре на улице Рабочей произошло ДТП. Там водитель автомобиля марки Chevrolet Aveo наехал на женщину.
Правоохранители города Кривой Рог Днепропетровской области задержали мужчину, который оборудовал теплицы для выращивания конопли.
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина пока не может начать контрнаступление, которое было запланировано на весну.
Лето началось внезапно? Не готова? Не беда! Поправим, исправим!!!
Консультация врача и УЗИ обследование
Скидка на консультацию лучших специалистов!
Специалисты с хорошим опытом работы по стоимости значительно ниже рыночной!