Украл в АТБ алкоголя на 800 грн и получил 5 лет тюрьмы: в Днепре осудили вора

В Днепре ранее судимый мужчина вынес из АТБ две бутылки элитного алкоголя. За кражу во время войны его осудили на 5 лет тюрьмы, однако впоследствии освободили от отбывания наказания с испытательным сроком на 2 года.

Вором оказался уроженец Никополя. 1 декабря 2022 года из АТБ на улице Каруны он незаметно вынес в кармане куртки бутылку текилы. Через неделю, 8 декабря, вор вернулся на место преступления и украл другую продукцию — ликер Jim Beam.

В сумме мужчина украл алкоголя на 800 гривен, за что попал под суд.

В суде обвиняемый полностью признал свою вину и пошел на сделку с прокуратурой. За совершение кражи в условиях военного положения он был признан виновным по ч.4 ст.185 УК Украины и наказан лишением свободы на 5 лет без конфискации имущества. Вора освободили от отбывания наказания с испытательным сроком на 2 года.

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