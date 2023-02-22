Угрожал ножом: криворожец ограбил 62-летнюю женщину в подъезде

Угрожая ножом, преступник забрал у 62-летней женщины сумку с личными вещами, затем скрылся с места происшествия.
Преступление произошло днем 19 февраля в подъезде одного из домов на территории Покровского района Кривого Рога. Выяснилось, что к разбойному нападению причастен 48-летний ранее судимый мужчина.
Его задержали. 21 февраля нападающему сообщили о подозрении в совершении уголовного правонарушения, предусмотренного ч. 4 ст. 187 (разбой) Уголовного кодекса Украины.
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