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Угрожал ножом: криворожец ограбил 62-летнюю женщину в подъезде

Сегодня 07:15
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Оказалось, что мужчина раньше уже был судим.

Новости Днепра про Угрожал ножом: криворожец ограбил 62-летнюю женщину в подъезде

Угрожая ножом, преступник забрал у 62-летней женщины сумку с личными вещами, затем скрылся с места происшествия.

Преступление произошло днем 19 февраля в подъезде одного из домов на территории Покровского района Кривого Рога. Выяснилось, что к разбойному нападению причастен 48-летний ранее судимый мужчина.

Его задержали. 21 февраля нападающему сообщили о подозрении в совершении уголовного правонарушения, предусмотренного ч. 4 ст. 187 (разбой) Уголовного кодекса Украины.

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Новости Днепра про Угрожал ножом: криворожец ограбил 62-летнюю женщину в подъездеУкраїнська Новости Днепра про Угрожал ножом: криворожец ограбил 62-летнюю женщину в подъездеРусский

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