Угроза радиационной аварии: ЗАЭС снова обесточена из-за российских обстрелов

Из-за российских обстрелов ЗАЭС снова на дизель-генераторах - оккупанты повредили подстанцию.

Об этом сообщает «Энергоатом».

12 октября в 08:59 в результате ракетного обстрела российскими войсками была повреждена подстанция «Днепровская» в Днепропетровской области. В результате аварийно отключилась линия связи 750кВ ЗАЭС — «Днепровская». Поэтому Запорожская АЭС оказалась полностью обесточенной. В автоматическом режиме включились дизель-генераторы, — сообщили в «Энергоатоме».

Отмечается, что украинская сторона подготовила и отправила на ЗАЭС очередную партию дизельного топлива, однако по состоянию на 10:00 российская сторона не пропускает колонну автомобилей компании.

«Энергоатом» отмечает, что российские обстрелы и повреждения энергетической инфраструктуры, связанной с работой атомных станций, являются таким же проявлением ядерного терроризма, как и непосредственные обстрелы ЗАЭС, и приводят к таким же последствиям и угрозам радиационной аварии.

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