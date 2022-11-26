Угроза повторных атак еще не миновала, – Лукашук

Как сообщил мэр Днепра Борис Филатов, в городе есть прилет. Все подробности ждем от военной администрации.
В свою очередь, Николай Лукашук, председатель Днепропетровского областного совета, предупредил, что угроза повторных атак еще не миновала.
Не выходите из укрытий. Угроза повторных атак еще не миновала, – написал он.
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