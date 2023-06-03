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  • «Ударили по пригороду Днепра, снова по гражданским»: Филатов прокомментировал взрыв

«Ударили по пригороду Днепра, снова по гражданским»: Филатов прокомментировал взрыв

Сегодня 22:46
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Сегодня вечером, 3 июня, в пригороде Днепра раздался взрыв.

Новости Днепра про

Как сообщил Сергей Лысак, начальник Днепропетровской ОВА, в Подгородненской громаде поврежден двухэтажный жилой дом. Под завалами люди. Повреждено также спасательное подразделение.

Взрыв прокомментировал Борис Филатов. Он отметил, что Днепр отправил всю необходимую технику и специалистов для разбора завалов.

Пид@ры влупили по пригороду Днепра. Снова по гражданским людям. Нелюди. Скот. Родное Подгородное, держись! Днепр отправил всю необходимую технику и специалистов для разбора завалов, – написал он.

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