«Ударили по пригороду Днепра, снова по гражданским»: Филатов прокомментировал взрыв

Пид@ры влупили по пригороду Днепра. Снова по гражданским людям. Нелюди. Скот. Родное Подгородное, держись! Днепр отправил всю необходимую технику и специалистов для разбора завалов, – написал он.

Взрыв прокомментировал Борис Филатов. Он отметил, что Днепр отправил всю необходимую технику и специалистов для разбора завалов.

Как сообщил Сергей Лысак, начальник Днепропетровской ОВА, в Подгородненской громаде поврежден двухэтажный жилой дом. Под завалами люди. Повреждено также спасательное подразделение.

Сегодня вечером, 3 июня, в пригороде Днепра раздался взрыв.

Сегодня около 20.30 в пригороде Днепра раздался взрыв, буквально через…

Сегодня вечером россияне еще раз подтвердили, что они террористы.

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