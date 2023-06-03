«Ударили по пригороду Днепра, снова по гражданским»: Филатов прокомментировал взрыв

Как сообщил Сергей Лысак, начальник Днепропетровской ОВА, в Подгородненской громаде поврежден двухэтажный жилой дом. Под завалами люди. Повреждено также спасательное подразделение.
Взрыв прокомментировал Борис Филатов. Он отметил, что Днепр отправил всю необходимую технику и специалистов для разбора завалов.
Пид@ры влупили по пригороду Днепра. Снова по гражданским людям. Нелюди. Скот. Родное Подгородное, держись! Днепр отправил всю необходимую технику и специалистов для разбора завалов, – написал он.
Читайте также:
Автор:
К сожалению, количество пострадавших возросло.
Вечером Днепропетровщина пережила очередную атаку.
Сегодня вечером россияне еще раз подтвердили, что они террористы.
Сегодня около 20.30 в пригороде Днепра раздался взрыв, буквально через…
К сожалению, количество пострадавших возросло.
Вечером Днепропетровщина пережила очередную атаку.
Сегодня вечером россияне еще раз подтвердили, что они террористы.
Сегодня около 20.30 в пригороде Днепра раздался взрыв, буквально через несколько минут объявили тревогу.
Берегите себя!
В Украине в последнее время не утихает спор о необходимости введения женских вагонов.
В первом месяце лета будет несколько важных дат: Троица, День скорби и чествования памяти жертв войны в Украине и День Конституции Украины. Будут ли они сопровождаться дополнительными выходными – читайте в материале!
Ребенка доставили в больницу в Днепре.
Произошло это вчера, 2 июня, в хостеле на улице Святослава Хороброго.
Криворожские правоохранители разыскивают без вести пропавшего 15-летнего Даниила Пластуна.
Лето началось внезапно? Не готова? Не беда! Поправим, исправим!!!
Консультация врача и УЗИ обследование
Скидка на консультацию лучших специалистов!
Специалисты с хорошим опытом работы по стоимости значительно ниже рыночной!