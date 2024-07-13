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  • Ударил знакомого в грудь ножом: на Днепропетровщине задержали подозреваемого в убийстве

Ударил знакомого в грудь ножом: на Днепропетровщине задержали подозреваемого в убийстве

Сегодня 19:34
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В Днепропетровской области полицейские задержали подозреваемого в убийстве товарища.

Новости Днепра про Ударил знакомого в грудь ножом: на Днепропетровщине задержали подозреваемого в убийстве

Об этом сообщает пресс-служба ГУНП в Днепропетровской области.

Преступление произошло вчера, 12 июля, в селе Новониколаевка Днепровского района.

Между односельчанами произошла ссора, в ходе конфликта нападающий ножом ударил своего 58-летнего товарища в грудь.

Сотрудники полиции задержали 55-летнего нападающего по «горячим следам» с поличным.

Правоохранители изъяли на экспертизу орудие убийства – кухонный нож.

Новости Днепра про Ударил знакомого в грудь ножом: на Днепропетровщине задержали подозреваемого в убийстве

Злоумышленника задержали и сообщили ему о подозрении в совершении уголовного правонарушения, предусмотренного ч. 1 ст. 115 (преднамеренное убийство) УКУ.

Теперь ему грозит до 15 лет лишения свободы.

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Новости Днепра про Ударил знакомого в грудь ножом: на Днепропетровщине задержали подозреваемого в убийствеУкраїнська Новости Днепра про Ударил знакомого в грудь ножом: на Днепропетровщине задержали подозреваемого в убийствеРусский

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