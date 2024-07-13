Ударил знакомого в грудь ножом: на Днепропетровщине задержали подозреваемого в убийстве

Об этом сообщает пресс-служба ГУНП в Днепропетровской области.
Преступление произошло вчера, 12 июля, в селе Новониколаевка Днепровского района.
Между односельчанами произошла ссора, в ходе конфликта нападающий ножом ударил своего 58-летнего товарища в грудь.
Сотрудники полиции задержали 55-летнего нападающего по «горячим следам» с поличным.
Правоохранители изъяли на экспертизу орудие убийства – кухонный нож.
Злоумышленника задержали и сообщили ему о подозрении в совершении уголовного правонарушения, предусмотренного ч. 1 ст. 115 (преднамеренное убийство) УКУ.
Теперь ему грозит до 15 лет лишения свободы.
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