Ударил шилом в живот: в Кривом Роге поссорились мужчины

В Кривом Роге во время ссоры мужчина ударил другого мужчину шилом в живот.

Позавчера, 11 ноября, в Кривом Роге поссорились два человека. Во время ссоры 35-летний злоумышленник ударил 56-летнего мужчину шилом в живот. Его с тяжелой травмой доставили в больницу.

Правоохранители в Ингулецком районе изъяли орудие преступления – шило.

В настоящее время злоумышленник задержан, ему сообщили о подозрении в умышленном нанесении тяжкого телесного повреждения по Уголовному кодексу Украины.

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