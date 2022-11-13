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Ударил шилом в живот: в Кривом Роге поссорились мужчины

Сегодня 11:40
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В Кривом Роге во время ссоры мужчина ударил другого мужчину шилом в живот.

Позавчера, 11 ноября, в Кривом Роге поссорились два человека. Во время ссоры 35-летний злоумышленник ударил 56-летнего мужчину шилом в живот. Его с тяжелой травмой доставили в больницу.

Правоохранители в Ингулецком районе изъяли орудие преступления – шило.

В настоящее время злоумышленник задержан, ему сообщили о подозрении в умышленном нанесении тяжкого телесного повреждения по Уголовному кодексу Украины.

Новости Днепра про Ударил шилом в живот: в Кривом Роге поссорились мужчины

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Новости Днепра про Ударил шилом в живот: в Кривом Роге поссорились мужчиныУкраїнська Новости Днепра про Ударил шилом в живот: в Кривом Роге поссорились мужчиныРусский

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