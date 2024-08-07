Ударил отверткой в ​​грудь: в Днепре мужчина во время ссоры ранил знакомого

В Днепре мужчина ударил знакомого отверткой.

Вечером 6 августа правоохранители получили вызов от прохожих, сообщивших, что на автовокзале неизвестный напал с отверткой на мужчину.

Выяснилось, что на одной из платформ автовокзала между двумя знакомыми мужчинами возник конфликт. Во время потасовки подозреваемый схватил отвертку и ударил несколько раз оппонента в грудь. После нападения злоумышленник скрылся с места преступления на своем автомобиле. Тем временем пострадавшего забрали в больницу.

Нападающий пытался скрыться от полиции в заброшенном здании, но через два часа его разыскали и задержали.

Также правоохранители изъяли орудие преступления – отвертку.

Следователи задержали 39-летнего горожанина в порядке ст.208 Уголовного процессуального кодекса Украины и сообщили о подозрении в покушении на убийство.

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