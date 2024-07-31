Ударил ножом и сбежал: в Днепре в Центральном районе во время ссоры мужчина пытался убить знакомого

24 июля в одном из домов в Центральном районе Днепра между двумя знакомыми возник конфликт, в ходе которого мужчина ударил оппонента ножом в грудь и скрылся. Потерпевший остался в сознании и смог обратиться к врачам.
Об этом сообщили в пресс-службе ГУНП в Днепропетровской области.
Нападавшего задержали правоохранители и установили его личность – 36-летний горожанин.
30 июля злоумышленнику сообщили о подозрении в совершении уголовного правонарушения, предусмотренного частью 2 статьи 15 и частью 1 статьи 115 (покушение на умышленное убийство) Уголовного Кодекса Украины.
За совершенное правонарушение ему может грозить до 15 лет лишения свободы.
Подозреваемому избрали меру пресечения в виде содержания под стражей в течение 60 суток.
Досудебное расследование продолжается.
Напомним, сегодня мы писали, что Днепр снова признали самым криминальным городом Восточной Европы.
Читайте также:
Автор:
Судья Хозяйственного суда Днепропетровской области организовал план похищения своего бизнес-партнера.
В ДТЭК назвали основные причины, по которым во всех областях…
Днепропетровщина среди лидеров по количеству людей, имеющих долги за коммунальные…
В Днепре и области был проведен очередной лабораторный контроль качества…
Судья Хозяйственного суда Днепропетровской области организовал план похищения своего бизнес-партнера.
В ДТЭК назвали основные причины, по которым во всех областях Украины перестали отключать свет.
Днепропетровщина среди лидеров по количеству людей, имеющих долги за коммунальные услуги.
В Днепре, кроме кошек и собак, жители выгуливают других необычных домашних питомцев.
В Днепре и области был проведен очередной лабораторный контроль качества воды.
Днепр по мнению сервиса Numbeo – самый криминальный город Восточной Европы.
В Днепре произошла смертельная авария.
На площади Соборной продолжаются ремонтные работы.
В Днепре на Аудиторной регулярно замечают стаю агрессивных собак.
В Днепропетровской области ссора закончилась смертью.
Лето началось внезапно? Не готова? Не беда! Поправим, исправим!!!
Консультация врача и УЗИ обследование
Скидка на консультацию лучших специалистов!
Специалисты с хорошим опытом работы по стоимости значительно ниже рыночной!