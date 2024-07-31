Ударил ножом и сбежал: в Днепре в Центральном районе во время ссоры мужчина пытался убить знакомого

В Днепре мужчина пытался разрешить конфликт с помощью ножа.

24 июля в одном из домов в Центральном районе Днепра между двумя знакомыми возник конфликт, в ходе которого мужчина ударил оппонента ножом в грудь и скрылся. Потерпевший остался в сознании и смог обратиться к врачам.

Об этом сообщили в пресс-службе ГУНП в Днепропетровской области.

Нападавшего задержали правоохранители и установили его личность – 36-летний горожанин.

30 июля злоумышленнику сообщили о подозрении в совершении уголовного правонарушения, предусмотренного частью 2 статьи 15 и частью 1 статьи 115 (покушение на умышленное убийство) Уголовного Кодекса Украины.

За совершенное правонарушение ему может грозить до 15 лет лишения свободы.

Подозреваемому избрали меру пресечения в виде содержания под стражей в течение 60 суток.

Досудебное расследование продолжается.

Напомним, сегодня мы писали, что Днепр снова признали самым криминальным городом Восточной Европы.

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