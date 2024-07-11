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Ударил ножом в живот: на Днепропетровщине мужчина чуть не убил жену

Сегодня 12:24
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В Днепропетровской области муж замахнулся на жизнь собственной жены.

Новости Днепра про Ударил ножом в живот: на Днепропетровщине мужчина чуть не убил жену

Об инциденте рассказали в пресс-службе ГУНП Днепропетровской области со ссылкой на материалы Каменского РУП.

По предварительной информации, событие произошло 6 июля в Пятихатках. По месту проживания между супругами возник конфликт, в ходе которого мужчина схватил со стола кухонный нож и ударил им жену в живот.

50-летнюю женщину с тяжелым телесным повреждением госпитализировали в больницу.

Орудие преступления изъяли.

Новости Днепра про Ударил ножом в живот: на Днепропетровщине мужчина чуть не убил жену

Злоумышленнику сообщили о подозрении в совершении уголовного правонарушения, предусмотренного частью 1 статьи 121 (преднамеренное телесное повреждение) Уголовного Кодекса Украины.

Пока фигуранту грозит от 5 до 8 лет лишения свободы.

Продолжается досудебное расследование. О состоянии женщины не сообщается.

Напомним, ранее мы писали, что на Днепропетровщине юноша отомстил давнему недругу, ударив его ножом.

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