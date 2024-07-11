Ударил ножом в живот: на Днепропетровщине мужчина чуть не убил жену

Об инциденте рассказали в пресс-службе ГУНП Днепропетровской области со ссылкой на материалы Каменского РУП.
По предварительной информации, событие произошло 6 июля в Пятихатках. По месту проживания между супругами возник конфликт, в ходе которого мужчина схватил со стола кухонный нож и ударил им жену в живот.
50-летнюю женщину с тяжелым телесным повреждением госпитализировали в больницу.
Орудие преступления изъяли.
Злоумышленнику сообщили о подозрении в совершении уголовного правонарушения, предусмотренного частью 1 статьи 121 (преднамеренное телесное повреждение) Уголовного Кодекса Украины.
Пока фигуранту грозит от 5 до 8 лет лишения свободы.
Продолжается досудебное расследование. О состоянии женщины не сообщается.
Напомним, ранее мы писали, что на Днепропетровщине юноша отомстил давнему недругу, ударив его ножом.
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