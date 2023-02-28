Ударил несколько раз по голове: под Днепром мужчина с топором напал на племянника

58-летний мужчина напал с топором на племянника.

Как сообщают правоохранители, преступление произошло 27 февраля около 12:30 на улице Межовой в Подгородном. Между родственниками возник конфликт, во время которого подозреваемый нанес 25-летнему племяннику топором несколько ударов по голове.

Пострадавшего госпитализировали в больницу. Позже правоохранители задержали злоумышленника и изъяли орудие преступления – топор.

Следователи внесли сведения в Единый реестр досудебных расследований по ч. 2 ст. 15, ч. 1 ст. 115 (покушение на убийство) Уголовного кодекса Украины.

28 февраля задержанному сообщили о подозрении. Решается вопрос об избрании ему меры пресечения. Продолжаются следственные действия.

Напомним, ранее мы писали, что в Днепре в KFC нашли гранаты: комментарий полиции.

Читайте также:

Українська Русский

Автор: