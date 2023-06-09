Удар по Умани: в Черкасской ОВА показали последствия вражеской атаки

Об этом рассказал глава Черкасской ОВА Игорь Табурец в Telegram-канале.
«Город с новыми шрамами от российских ракет… Ликвидируем последствия вчерашних прилетов. Двумя ракетами «Калибр» россияне снова атаковали нашу Умань», — сообщил Табурец.
По его словам, особенно сложным оказался обстрел автомойки.
«Второй случай сложный — оживленная улица, магазины. Автомойка разрушена до основания. К счастью, работников на тот момент уже не было — вовремя закрылись. Обломками и взрывной волной повреждены соседние здания», — рассказал глава ОГА.
Он добавил, что в результате обстрела десяти пострадавшим была оказана медицинская помощь. Сейчас в больницах остаются два человека.
«Одна пациентка — прохожая, которая была вблизи места попадания ракеты, — в тяжелом состоянии. Транспортировали ее для дальнейшего лечения в столичную больницу. Женщина получила шанс на спасение благодаря военному, случайному свидетелю, который имел с собой аптечку и наложил турникет. Также состояние средней тяжести у еще одной пострадавшей — оказываем ей всю необходимую помощь», — сообщил Табурец.
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