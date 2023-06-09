Удар по Умани: в Черкасской ОВА показали последствия вражеской атаки

Во время обстрела Умани россияне попали в абсолютно гражданские объекты: в пустой цех сельскохозяйственного предприятия и автомойку.

«Город с новыми шрамами от российских ракет… Ликвидируем последствия вчерашних прилетов. Двумя ракетами «Калибр» россияне снова атаковали нашу Умань», — сообщил Табурец.

Об этом рассказал глава Черкасской ОВА Игорь Табурец в Telegram-канале .

По его словам, особенно сложным оказался обстрел автомойки.

«Второй случай сложный — оживленная улица, магазины. Автомойка разрушена до основания. К счастью, работников на тот момент уже не было — вовремя закрылись. Обломками и взрывной волной повреждены соседние здания», — рассказал глава ОГА.

Он добавил, что в результате обстрела десяти пострадавшим была оказана медицинская помощь. Сейчас в больницах остаются два человека.