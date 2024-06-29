Удар по многоэтажке в Днепре: личность погибшего человека устанавливают

Об этом сообщили в пресс-службе МВД Украины.
Полиция обнаружила фрагменты тела одного человека, его личность устанавливают. Также пропавшими без вести считаются две женщины, говорится в сообщении МВД.
Полиция на месте трагедия проводит необходимые меры по документированию преступления армии РФ против мирных людей.
Наряду с местом ракетного удара, пострадавшие могут обратиться в полицейский пункт приема заявлений и сообщений.
В результате ракетной атаки на город Днепр пострадали 12 человек. Шестеро – в больнице. Среди них – беременная женщина.
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