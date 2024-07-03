Удар по многоэтажке в Днепре 28 июня: под завалами обнаружили тело еще одного человека

Под завалами многоэтажки, в которую попала ракета, 3 июля обнаружили тело еще одного погибшего человека. Пока известно о трех погибших в результате удара по Днепру 28 июня.
Об этом сообщил городской голова Днепра Борис Филатов в марафоне «Суспільне Студія».
Напомним, что вчера ночью, 2 июля, под завалами на месте изуродованной многоэтажки спасатели обнаружили тело женщины — 30-летней местной жительницы. Таким образом было известно о двух людях, погибших 28 июня в результате ракетного удара. Тело первой погибшей обнаружили в тот же день, личность установлена 29 июня – 76-летняя женщина.
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