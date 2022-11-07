Мы в соцсетях

  • Мы в Facebook
  • Мы в Twitter
  • Сайт Днепра
  • Новости
  • Учила молодежь и была примером: на Днепропетровщине умерла врач с 43-летним стажем

Учила молодежь и была примером: на Днепропетровщине умерла врач с 43-летним стажем

Сегодня 15:33
просмотров

Светлая память!

Новости Днепра про Учила молодежь и была примером: на Днепропетровщине умерла врач с 43-летним стажем

В Днепропетровской области умерла Валентина Григорьевна Мартыненко, врач Днепродзержинской станции скорой медицинской помощи. Ей было 82 года.

Об этом сообщила Лариса Быданцева, сотрудница Каменской станции областного центра экстренной медицинской помощи и медицины катастроф.

Валентина Григорьевна проработала врачом 43 года. Она учила молодых медиков и была примером для подражания. Женщина в 1969 году окончила Днепропетровский медицинский институт. После работала выездным врачом скорой помощи, исполняла обязанности главного врача и заведующего подстанцией № 2 Днепродзержинской станции скорой медицинской помощи. С 1985 года Валентина Григорьевна работала старшим оперативным врачом. В 2012 году женщина ушла на пенсию, но всегда оставалась членом коллектива, постоянно общалась с коллегами, поздравляла их с праздниками и днями рождения.

Выражаем соболезнования родным и близким Валентины Григорьевны. Светлая память!

Читайте также:

Новости Днепра про Учила молодежь и была примером: на Днепропетровщине умерла врач с 43-летним стажемУкраїнська Новости Днепра про Учила молодежь и была примером: на Днепропетровщине умерла врач с 43-летним стажемРусский

Автор:


# # # #
Главные новости Днепра в Telegram

    Добавить комментарий

    Новости по теме

    В прилетевшем в Никополь российском снаряде нашли томик Льва Толстого (ФОТО)
    Новости Днепра
    Сегодня 10:38
    В прилетевшем в Никополь российском снаряде нашли томик Льва Толстого (ФОТО)

    В одном из снарядов, которые постоянно прилетают в Никополь, нашли…

    Потушили за 7 минут: в Днепре на Орловской горела квартира
    Новости Днепра
    Сегодня 10:25
    Потушили за 7 минут: в Днепре на Орловской горела квартира

    Сегодня ночью в 02:42 на линию "101" сообщили о пожаре…

    Из российского плена вернули пятерых нацгвардейцев из Кривого Рога
    Новости Днепра
    05.11.2022 14:42
    Из российского плена вернули пятерых нацгвардейцев из Кривого Рога

    Из русского плена вернули пятерых криворожских нацгвардейцев.

    Дроны-камикадзе и разрушенные школы: как прошла ночь 5 ноября на Днепропетровщине
    Новости Днепра
    05.11.2022 08:25
    Дроны-камикадзе и разрушенные школы: как прошла ночь 5 ноября на Днепропетровщине

    В ночь на 5 ноября на Днепропетровщине сбили дрон-камикадзе.

    Последние новости

    Простые правила, которые спасают жизнь во время ракетных ударов и бомбардировок
    Простые правила, которые спасают жизнь во время ракетных ударов и бомбардировок

    Не игнорируйте сигналы воздушной тревоги и берегите себя!

    Сегодня 15:32
    просмотров
    Чтобы не ждали зря: в Днепре популярный трамвай сократит свой маршрут
    Чтобы не ждали зря: в Днепре популярный трамвай сократит свой маршрут

    В Днепре 5 трамвай будет курсировать по сокращенному маршруту.

    Сегодня 15:24
    просмотров
    Жители одной из улиц Днепра остались без воды: когда возобновят водоснабжение
    Жители одной из улиц Днепра остались без воды: когда возобновят водоснабжение

    Сегодня, 7 ноября, жители одной из улиц Днепра остались без воды.

    Сегодня 14:49
    1
    просмотров
    В Днепре спасали 13-летнего мальчика, который проглотил иглу
    В Днепре спасали 13-летнего мальчика, который проглотил иглу

    На выходных в Днепре спасали 13-летнего мальчика, который проглотил иглу.

    Сегодня 13:54
    0
    просмотров
    Без света, но с Интернетом: как сделать мегапауэрбанк для роутера и телефона (ИНСТРУКЦИЯ)
    Без света, но с Интернетом: как сделать мегапауэрбанк для роутера и телефона (ИНСТРУКЦИЯ)

    В Днепре регулярно «включается» энергетическая тревога, когда электричество может пропасть в квартире или офисе либо по графику, либо в аварийном «режиме» без предупреждения. И если зарядить ноутбку и телефон можно заранее и таким образом получить возможность работать даже без электроэнергии,…

    Сегодня 13:22
    0
    просмотров
    Нужно ли платить за коммуналку в Днепре, если вы уехали или жилье разрушено
    Нужно ли платить за коммуналку в Днепре, если вы уехали или жилье разрушено

    В Днепре объяснили, как нужно платить за коммуналку, если вы уехали из города или ваше жилье разрушено.

    Сегодня 13:19
    просмотров
    «Укрнефть» связаная с бизнесменом Коломойским полностью перейдет в собственность государства, — СМИ
    «Укрнефть» связаная с бизнесменом Коломойским полностью перейдет в собственность государства, — СМИ

    Стратегические предприятия, которыми владеют бизнесмены, полностью перейдут в собственность государства. В их числе и "Укрнафта" связана с Игорем Коломойским.

    Сегодня 12:34
    0
    просмотров
    Разбил стекло в авто и украл деньги: в Днепре задержали вора
    Разбил стекло в авто и украл деньги: в Днепре задержали вора

    Вчера, 6 ноября, в Амур-Нижнеднепровском районе патрульные увидели мужчину, который перебежал проезжую часть в неположенном месте и продолжил бежать дальше.

    Сегодня 12:17
    0
    просмотров
    «Из живой ткани идет дым»: в Днепре спасают парня, который потерял ноги, подорвавшись на мине
    «Из живой ткани идет дым»: в Днепре спасают парня, который потерял ноги, подорвавшись на мине

    В Днепре спасают жизнь парню, который потерял обе ноги, подорвавшись на мине.

    Сегодня 12:03
    просмотров
    У соседа есть свет, а у меня — нет: энергетики объяснили, почему в некоторых домах не выключают электричество
    У соседа есть свет, а у меня — нет: энергетики объяснили, почему в некоторых домах не выключают электричество

    Часто так бывает, что на одной улице при отключениях электричества в одном доме есть свет, а в том, что рядом\напротив, нет.

    Сегодня 11:37
    2
    просмотров

    АКЦИИ КОМПАНИЙ

    • KangooSport
      -10%
      KangooSport

      Лето началось внезапно? Не готова? Не беда! Поправим, исправим!!!

    • TAL-MEDICAL
      Акция
      TAL-MEDICAL

      Консультация врача и УЗИ обследование

    • TAL-Medical
      15%
      TAL-Medical

      Скидка на консультацию лучших специалистов!

    • Доступные врачи
      Акция!
      Доступные врачи

      Специалисты с хорошим опытом работы по стоимости значительно ниже рыночной!

    Наверх