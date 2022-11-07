Учила молодежь и была примером: на Днепропетровщине умерла врач с 43-летним стажем

Светлая память!

В Днепропетровской области умерла Валентина Григорьевна Мартыненко, врач Днепродзержинской станции скорой медицинской помощи. Ей было 82 года.

Об этом сообщила Лариса Быданцева, сотрудница Каменской станции областного центра экстренной медицинской помощи и медицины катастроф.

Валентина Григорьевна проработала врачом 43 года. Она учила молодых медиков и была примером для подражания. Женщина в 1969 году окончила Днепропетровский медицинский институт. После работала выездным врачом скорой помощи, исполняла обязанности главного врача и заведующего подстанцией № 2 Днепродзержинской станции скорой медицинской помощи. С 1985 года Валентина Григорьевна работала старшим оперативным врачом. В 2012 году женщина ушла на пенсию, но всегда оставалась членом коллектива, постоянно общалась с коллегами, поздравляла их с праздниками и днями рождения.

Выражаем соболезнования родным и близким Валентины Григорьевны. Светлая память!

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