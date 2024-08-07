Учебный год 2024-2025 в Днепре: будут ли в школах группы продленного дня

В школах Днепра не будет групп продленного дня.

В городе родители будут сами выбирать форму обучения для своих детей. Это может быть очный, дистанционный или индивидуальный форматы.

Об этом сообщили в Гуманитарном департаменте Днепра.

Там отметили, что расписание уроков в учебном заведении будет состоять с учетом количества мест в самом простом укрытии для одновременного пребывания школьников. Если дети не будут помещаться, то будут применять смешанную форму обучения. Ученики школ, где нет укрытий, будут учиться на базе учебных заведений с укрытиями.

Поэтому в школах Днепра не планируют вводить группы продленного дня в новом учебном году.

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