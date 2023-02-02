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  • Учатся всему заново: что сейчас с едва выжившими во время ракетного удара по АЗС в Днепре супругами

Учатся всему заново: что сейчас с едва выжившими во время ракетного удара по АЗС в Днепре супругами

Сегодня 13:22
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Врачи рассказали, как сейчас живут супруги, которые были на грани смерти после ракетного удара по АЗС прошлой весной.

Новости Днепра про Учатся всему заново: что сейчас с едва выжившими во время ракетного удара по АЗС в Днепре супругами

28-летние Настя и Алексей получили серьезные ранения во время ракетного удара по АЗС в Днепре 25 октября. В результате взрыва их машину побило десятками обломков. Супруги получили серьезные ранения конечностей. Настю прооперировали дважды, врачам пришлось доставать обломки возле ее сердца. После этого девушку ждало еще несколько операций на позвонке. Врачи одной из больниц Днепра рассказали, как супруги проходили реабилитацию и что с ними сейчас.
 

Новости Днепра про Учатся всему заново: что сейчас с едва выжившими во время ракетного удара по АЗС в Днепре супругами

Сначала ни Настя, ни Алексей не могли даже перевернуться на бок без посторонней помощи, но со временем они постепенно возвращали контроль над своим телом. Где-то через месяц после операций супруги начали проходить реабилитацию.
 
На фото супруги вместе со своими знакомыми, тоже проходящими реабилитацию в больнице.
 

Новости Днепра про Учатся всему заново: что сейчас с едва выжившими во время ракетного удара по АЗС в Днепре супругами

У Насти были панические атаки, когда девушка слышала воздушную тревогу, но со временем этот страх прошел. После месяцев постоянных занятий супруги начали жить самостоятельно, насколько это возможно. У них есть 8-летний сын, мысль о котором позволяет двигаться вперед.
 

Новости Днепра про Учатся всему заново: что сейчас с едва выжившими во время ракетного удара по АЗС в Днепре супругами

Новости Днепра про Учатся всему заново: что сейчас с едва выжившими во время ракетного удара по АЗС в Днепре супругами

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Новости Днепра про Учатся всему заново: что сейчас с едва выжившими во время ракетного удара по АЗС в Днепре супругамиУкраїнська Новости Днепра про Учатся всему заново: что сейчас с едва выжившими во время ракетного удара по АЗС в Днепре супругамиРусский

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