Участвовал в АТО/ООС: в бою за Украину погиб главный сержант Иван Соляник

20 ноября в больнице Киева умер главный сержант Иван Соляник. Ему было 46 лет.
Об этом сообщает Каменская районная государственная администрация.
С 2014 по 2018 год Герой участвовал в АТО/ООС. Проживал в Херсонской области. С началом полномасштабной войны снова пошел защищать страну от врага.
У защитника остались мать и три сестры.
Выражаем искренние соболезнования родным и близким Героя. Вечная память.
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