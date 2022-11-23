Участвовал в АТО/ООС: в бою за Украину погиб главный сержант Иван Соляник

Светлая память!

20 ноября в больнице Киева умер главный сержант Иван Соляник. Ему было 46 лет.

Об этом сообщает Каменская районная государственная администрация.

С 2014 по 2018 год Герой участвовал в АТО/ООС. Проживал в Херсонской области. С началом полномасштабной войны снова пошел защищать страну от врага.

У защитника остались мать и три сестры.

Выражаем искренние соболезнования родным и близким Героя. Вечная память.

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