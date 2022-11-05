Участница «Холостяка» из Днепра, которую «выгнали» во 2-м выпуске, сразу после проекта вышла замуж и родила второй раз

Во втором выпуске шоу Холостяк Алекс простился сразу с шестью девушками.
Уже после первого свидания шоу покинула предпринимательница из Днепра Настя. Еще в первом выпуске девушка рассказала Холостяку о своем прошлом. Скорее всего, Алекс любит искренних девушек, раз Анастасия получила белую розу и свидание своей мечты.
Во время первого свидания Алекс устроил романтическую прогулку на лошадях на открытом воздухе. Но во время общения между парой чувствовалась напряженность. Поэтому Холостяк почти сразу отправил девушку домой. Он объяснил это тем, что, несмотря на свой большой жизненный опыт, Настя не смогла найти себя, поэтому он решил ее отпустить.
Как оказалось, девушка абсолютно ничего не потеряла, потому что еще до проекта познакомилась с мужчиной, за якого после «вылета» из шоу вышла замуж. Об этом девушка рассказала в своем инстаграмме.
По словам Насти, проект помог ей понять, кто ей действительно нужен. До шоу она «останавливала свои эмоции», потому что надеялась найти любовь на «Холостяке», а когда этого не произошло, сразу вернулась к своему новому избраннику. По ее словам, они за один день перешли «из статуса друзья в статус сожителя».
Настя недавно родила второго ребенка и счастливо живет со своим мужем.
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Яна Юхименко
Автор:
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