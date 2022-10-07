Участник шоу «Зважені та щасливі» из Днепра женился

Участник 9-го сезона шоу "Зважені та щасливі" из Днепра Евгений Москаленко женился.

Об этом он сообщил на своей странице в Instagram.

Мужчина опубликовал в стори два фото: на первом кольца и подпись: «Все, муж!» На втором – Евгений и его избранница.

О невесте экс-участника шоу «Зважені та щасливі» пока ничего не известно.

Мы поздравляем молодоженов и желаем им счастья и мирного неба!

Напомним, Евгений Москаленко – директор и владелец небольшой строительной компании в Днепре. Он пришел на проект «Зважені та щасливі», чтобы похудеть и затем найти свою любовь. Его вес в начале шоу составлял 150 кг, а в финале он уже весил 79 кг.

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