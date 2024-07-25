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Участник шоу-талантов, помощник депутата и глава профсоюза: все, что известно об убитом активисте из Днепра Михаиле Тонконогом

Сегодня 19:44
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Рассказываем, чем запомнился активист Михаил Тонконогий, которого нашли мертвым недалеко от Днепра.

Новости Днепра про Участник шоу-талантов, помощник депутата и глава профсоюза: все, что известно об убитом активисте из Днепра Михаиле Тонконогом

25 июля стало известно о смерти известного активиста и председателя профсоюза перевозчиков Днепропетровщины 32-летнего Михаила Тонконогого. Мужчина исчез 22 июля, а уже через два дня, 24 июля, его тело нашли на территории дачного общества неподалеку от Днепра. По информации правоохранителей, Михаил был убит.

Известно, что убийцы шесть раз выстрелили в Михаила, после чего зарыли его труп в лесополосе вблизи Днепра. Чтобы скрыть следы, орудие убийства бросили в реку, а автомобиль активиста спрятали в заранее арендованном гараже. По неподтвержденной информации СМИ, мужчину убили из-за долгов, однако официально правоохранители эту версию не подтверждали.

Михаил Тонконогий – что о нем известно?

Михаилу было 32 года. Человек родился и жил в Днепре. Согласно информации, указанной в его фейсбук-странице, Михаил Тонконогий учился в трех школах города: №23, №67 и №3. Получил общее среднее образование в 2008 году, окончив школу экстерном.

Изучал филологию и право в Университете Альфреда Нобеля, а также публичное управление и администрирование в ДРИДУ НАДУ.

С 2010 года возглавлял Профсоюз автомобилистов и автоперевозчиков Днепра.

Среди ярких страниц его биографии — участие шоу талантов на «Новом Канале» — «Украина слезам не верит». 18-летний Михаил тогда рассказывал, что с детства играет на пианино, увлекается политикой и участвовал в молодежных программах. На шоу спел акапельно песню американской певицы Connie Francis — I Will Wait For You, а также зачитал строчки из «Песни о зловещих шоколадках». Однако Михаил получил отказ судей и не прошел дальше.

С 2015 параллельно работал помощником-консультантом народного депутата в Верховной Раде.

В Днепре Михаила знали, как председателя профсоюза перевозчиков Днепра и области. Активист неоднократно организовывал дрифт-шоу и различные благотворительные автомобильные мероприятия.

Защищая интересы перевозчиков мужчина регулярно выступал за повышение стоимости проезда в общественном транспорте Днепра, отмечая, что это поможет улучшить качество услуг по перевозке.

Новости Днепра про Участник шоу-талантов, помощник депутата и глава профсоюза: все, что известно об убитом активисте из Днепра Михаиле Тонконогом

Михаил был директором информационного местного издания «ГорТранс», но последнее сообщение на странице в фейсбуке опубликовано еще в сентябре 2020 года. В последнее время мужчина являлся администратором справочного городского чата, где обсуждали проблемы общественного транспорта в городе.

В 2016 году Михаил Тонконогий запустил еще один информационный проект — «Dnipro.pro — современный портал твоего города». Активист писал, что запуск профинансировала канадская компания. Страница проекта активно велась до сентября 2019 года.

Михаил также был инициатором установки напротив гостиницы «Днепропетровск» пианино, которым могли пользоваться все желающие.

В сентябре 2020 года активист стал жертвой двух неизвестных в масках, напавших на него прямо посреди улицы. Тогда активиста избили.

Кроме того, Михаил занимался волонтерской деятельностью, а после 2022 года организовывал проекты помощи военным, благотворительные флешмобы и автопробеги.

Известно, что у Михаила осталась старенькая мама.

Редакция Днепр Инфо выражает соболезнования родным и друзьям Михаила.

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Новости Днепра про Участник шоу-талантов, помощник депутата и глава профсоюза: все, что известно об убитом активисте из Днепра Михаиле ТонконогомУкраїнська Новости Днепра про Участник шоу-талантов, помощник депутата и глава профсоюза: все, что известно об убитом активисте из Днепра Михаиле ТонконогомРусский

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