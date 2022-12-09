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Участник «Лиги Смеха» Ярослав Гаркавко погиб на войне

Сегодня 09:30
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Украинский юморист, участник шоу "Лига Смеха" Ярослав Гаркавко погиб на войне.

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Эту печальную новость сообщили коллеги актера. В официальном Telegram-канале «Лиги Смеха» появилось сообщение с черно-белым фото Ярослава, в котором говорится о трагическом событии:

«Ужасные новости, в которые не хочется верить. Не стало Ярослава Гаркавко, которого, мы уверены, многие из вас знают. Пока не хватает слов, в голову лезут только приятные воспоминания, связанные с этим человеком. Спасибо тебе друг, за то, что защищал нас все это время. Почивай с миром», — говорится в сообщении.

Ярослав Гаркавко выступал на «Лиге Смеха» в командах «ОГО» и «Воробушек». С началом полномасштабного вторжения РФ в Украину артист пошел защищать нашу страну. 20 декабря Ярославу должно было исполниться 27 лет.

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