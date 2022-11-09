Участница «Холостяка» из Днепра ошеломила сходством с экс-женой Джонни Деппа

В комментариях под постами девушки в инстаграмме пользовательницы отмечают, что Роксолана похожа на Ванессу Паради.
Действительно, если сравнить некоторые фото женщин, сходство однозначно есть. Ждем, когда на шоу Роксолана начнут называть украинской Ванессой Параде.
Напомним, 29-летняя Роксолана одна из участниц нового сезона проекта «Холостяк». Девушка работает визажисткой, родом из Днепра, но долгое время жила в Киеве. Сейчас переехала заграницу.
Ранее мы писали о том, что участница «Холостяка» из Днепра, которую «выгнали» во 2-м выпуске, сразу после проекта вышла замуж и родила второй раз.
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