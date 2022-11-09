Мы в соцсетях

  • Мы в Facebook
  • Мы в Twitter
  • Сайт Днепра
  • Новости
  • Участница «Холостяка» из Днепра ошеломила сходством с экс-женой Джонни Деппа

Участница «Холостяка» из Днепра ошеломила сходством с экс-женой Джонни Деппа

Сегодня 17:51
просмотров

Участница "Холостяка-12" родом из Днепра Роксолана ошеломила похожестью на актрису Ванессу Паради, экс-супругу Джонни Деппа.

Новости Днепра про Участница

В комментариях под постами девушки в инстаграмме пользовательницы отмечают, что Роксолана похожа на Ванессу Паради.

Новости Днепра про Участница

Действительно, если сравнить некоторые фото женщин, сходство однозначно есть. Ждем, когда на шоу Роксолана начнут называть украинской Ванессой Параде.

Новости Днепра про Участница

Напомним, 29-летняя Роксолана одна из участниц нового сезона проекта «Холостяк». Девушка работает визажисткой, родом из Днепра, но долгое время жила в Киеве. Сейчас переехала заграницу.

Ранее мы писали о том, что участница «Холостяка» из Днепра, которую «выгнали» во 2-м выпуске, сразу после проекта вышла замуж и родила второй раз.

Новости Днепра про Участница

Ванесса Паради вместе с Джонни Деппом

Читайте також:

Новости Днепра про Участница Українська Новости Днепра про Участница Русский

Автор:


# # # # #
Главные новости Днепра в Telegram

    Добавить комментарий

    Новости по теме

    В Днепре во дворах многоэтажек появятся новые укрытия
    Новости Днепра
    07.11.2022 16:52
    В Днепре во дворах многоэтажек появятся новые укрытия

    Помните бетонные укрытия на остановках общественного транспорта? В будущем такие…

    Участница «Холостяка» из Днепра, которую «выгнали» во 2-м выпуске, сразу после проекта вышла замуж и родила второй раз
    Новости Днепра
    05.11.2022 14:03
    Участница «Холостяка» из Днепра, которую «выгнали» во 2-м выпуске, сразу после проекта вышла замуж и родила второй раз

    Участница "Холостяка" из Днепра "вылетела" из шоу во втором выпуске,…

    В лифтах в Днепре появились наборы выживания на случай блекаута
    Новости Украины
    02.11.2022 16:52
    В лифтах в Днепре появились наборы выживания на случай блекаута

    В Днепре в лифтах поставили наборы на случай отключения света.

    В Кам’янському чоловіка вбили саперною лопаткою та відрубали йому кисть
    Новости Днепра
    31.10.2022 09:30
    В Кам’янському чоловіка вбили саперною лопаткою та відрубали йому кисть

    30 жовтня у Кам’янському виявили труп 64-річного чоловіка. На його…

    Последние новости

    Планируйте маршрут: сегодня в Днепре трамваи No19 закончат работу раньше
    Планируйте маршрут: сегодня в Днепре трамваи No19 закончат работу раньше

    В среду, 9 ноября, трамваи No19 завершат работу раньше. Это связано с ремонтом путей. Его проводят на Кайдаковом мосту.

    Сегодня 18:45
    просмотров
    «Старуха», «Ад» и «Становой»: как выглядели и где находились затонувшие острова в Днепре (ФОТО)
    «Старуха», «Ад» и «Становой»: как выглядели и где находились затонувшие острова в Днепре (ФОТО)

    Недавно в Днепре из-под поверхности воды «вынурнул» один из старых островов под названием «Остров Ад». Случилось это потому что уровень воды в реке стал меньше. Еще в начале прошлого века между правым и левым берегом нашего города было много таких…

    Сегодня 17:35
    просмотров
    Снайпер выстрелил в голову: в Днепре спасают тяжелораненого воина
    Снайпер выстрелил в голову: в Днепре спасают тяжелораненого воина

    В Днепре спасли бойца, в голове которого застряла пуля.

    Сегодня 17:12
    0
    просмотров
    Инсценировка или смертельное ДТП: росСМИ сообщают о смерти Кирилла Стремоусова
    Инсценировка или смертельное ДТП: росСМИ сообщают о смерти Кирилла Стремоусова

    Российские пропагандисты сообщают о смерти одного из так называемых главарей оккупационной "администрации" Херсона Кирилла Стремоусова.

    Сегодня 17:05
    0
    просмотров
    Планируют ли в Украине проводить дополнительную волну мобилизации: комментарий Маляр
    Планируют ли в Украине проводить дополнительную волну мобилизации: комментарий Маляр

    Заместитель министра обороны Анна Маляр ответила на вопрос, будет ли дополнительный призыв.

    Сегодня 16:43
    просмотров
    «А уже сегодня мы шлём свой ответ»: Филатов о ночной атаке на Днепр
    «А уже сегодня мы шлём свой ответ»: Филатов о ночной атаке на Днепр

    Ночью оккупанты атаковали Днепропетровщину дронами-камикадзе.

    Сегодня 16:34
    1
    просмотров
    Проработал 30 лет на «ДнепроАзоте»: в Каменском попрощались с погибшим нацгвардейцем
    Проработал 30 лет на «ДнепроАзоте»: в Каменском попрощались с погибшим нацгвардейцем

    В Донецкой области погиб боец из Днепропетровщины.

    Сегодня 16:20
    0
    просмотров
    Что произошло с котиком, которого оставили в машине на четыре дня в Павлограде
    Что произошло с котиком, которого оставили в машине на четыре дня в Павлограде

    Сегодня 9 ноября, в автомобиле, стоявшем на АЗС в Павлограде увидели котика.

    Сегодня 15:44
    0
    просмотров
    Нет отопления, потому что соседи не пустили воду: что делать
    Нет отопления, потому что соседи не пустили воду: что делать

    Отопительный сезон в Днепре стартовал с начала ноября. Но тепло пока что получили не все жильцы города. В некоторых случаях причина может крыться в самом доме. А точнее –в «закрытых» стояках отопления. Часто краны, «пускающие» тепло в дом находятся в…

    Сегодня 15:22
    просмотров
    Минубийства РФ отчиталось об уничтожении в Днепре склада из HIMARS
    Минубийства РФ отчиталось об уничтожении в Днепре склада из HIMARS

    Атаку на логистическое предприятие в Днепре россияне назвали уничтожением склада с боеприпасами к хаймарсам.

    Сегодня 14:46
    просмотров

    АКЦИИ КОМПАНИЙ

    • KangooSport
      -10%
      KangooSport

      Лето началось внезапно? Не готова? Не беда! Поправим, исправим!!!

    • TAL-MEDICAL
      Акция
      TAL-MEDICAL

      Консультация врача и УЗИ обследование

    • TAL-Medical
      15%
      TAL-Medical

      Скидка на консультацию лучших специалистов!

    • Доступные врачи
      Акция!
      Доступные врачи

      Специалисты с хорошим опытом работы по стоимости значительно ниже рыночной!

    Наверх