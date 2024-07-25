Убийство известного активиста из Днепра: в полиции рассказали подробности

Полиция задержала мужчин, которые убили активиста Михаила Тонконогого из Днепра.

32-летний председатель профсоюза автомобилистов и перевозчиков Днепропетровской области Михаил Тонконогий пропал без вести 23 июля. Полицейские установили 24 июля, что мужчину убили. Его тело с огнестрельными ранениями обнаружили в лесополосе возле одного из садовых обществ Днепра.

Как сообщили в ГУНП Днепропетровской области, 22 июля два человека договорились о встрече с Михаилом Тонконогим. Между ними возник конфликт, в результате которого нападавшие убили активиста. Они выстрелили в него шесть раз, после чего выбросили оружие в водоем и закопали тело в лесополосе. Автомобиль погибшего отогнали в арендованный гараж.

Убийцами оказались 39-летний житель села Слобожанское и 23-летний житель Днепра. Полицейские провели обыски по местам жительства, в автомобиле, в гараже задержанных, откуда изъяли доказательства, которые могут представлять интерес для следствия.

«Обеим задержанным вручили сообщение о подозрении по п. 12 ч. 2 ст. 115 Уголовного кодекса Украины (преднамеренное убийство, совершенное по предварительному сговору группой лиц). Им грозит от 10 до 15 лет лишения свободы или пожизненное заключение. Продолжаются следственные меры по установлению всех обстоятельств и мотивов преступления”, — сообщили в полиции.

Напомним, 32-летний мужчина 22 июля уехал из своего дома в Днепре, после чего связь с ним исчезла. 23 июля у Михаила было запланировано несколько встреч, но ни на одну из них мужчина не пришел и не предупредил о своем отсутствии. Все телефоны выключены. Сейчас местонахождение активиста неизвестно.В последний раз его автомобиль Skoda Octavia синего цвета видели на Слобожанском проспекте. Машина ехала в направлении Подгороднего.

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