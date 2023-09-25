Убийство и изнасилование 16-летней Лизы в Пятихатках: подозреваемый хотел сбежать к жене за границу

Новые детали о подозреваемом рассказал министр МВД Игорь Клименко.

В начале сентября Днепропетровщину потрясло ужасное преступление: в Пятихатках 16-летнюю девушку изнасиловали и задушили.

Как сообщил глава МВД, с момента обнаружения тела погибшей ежедневно 150-200 полицейских работали над раскрытием. Опросили почти всех жителей города, собрали данные со всех камер видеонаблюдения, осмотрели более тысячи автомобилей, проверили около 600 человек.

На 18-е сутки непрерывных поисков нашли подозреваемого – 46-летнего местного жителя. ДНК-экспертиза подтвердила подозрения полицейских. Наконец сам задержанный признался.

Фигурант дела – отец 5 детей. Самому младшему ребенку – 5 лет. Самая старшая – сверстник погибшей девушки. После совершения преступления он пытался скрыться за границей у жены, надеясь, что со временем интенсивность поисков снизится.

Однако правоохранители не остановились, пока не поймали злоумышленника.

Спасибо полицейским, которые докопались до сути и упорно шли к раскрытию преступления. Подозрение есть. Далее – суд, – отметил Игорь Клименко.

Напомним, ранее мы рассказывали о том, как полицейские искали убийцу 16-летней Лизы из Пятихаток.

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