«Убежал» от мамы к бабушке: в Днепре нашли пропавшего в соседней области подростка

На въезде в Днепр заметили подростка, пропавшего в соседней Полтавской области.

На блокпосте нашли 15-летнего парня, который днем ранее исчез в Кременчугском районе Полтавской области.

Мать подростка позвонила в полицию и сообщила, что ее сын ушел из дома и пропал. Женщина подозревала, что он мог поехать в Днепр, чтобы встретиться с бабушкой.

Информацию передали правоохранителям.

30 октября молодого человека нашли в рейсовом автобусе, который направлялся в Днепр. На блокпосте правоохранители остановили транспорт и заметили в салоне подростка, происходившего по описанию.

Подростка передали брату, а ювенальные полицейские выясняют обстоятельства события.

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