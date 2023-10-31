«Убежал» от мамы к бабушке: в Днепре нашли пропавшего в соседней области подростка

На блокпосте нашли 15-летнего парня, который днем ранее исчез в Кременчугском районе Полтавской области.
Мать подростка позвонила в полицию и сообщила, что ее сын ушел из дома и пропал. Женщина подозревала, что он мог поехать в Днепр, чтобы встретиться с бабушкой.
Информацию передали правоохранителям.
30 октября молодого человека нашли в рейсовом автобусе, который направлялся в Днепр. На блокпосте правоохранители остановили транспорт и заметили в салоне подростка, происходившего по описанию.
Подростка передали брату, а ювенальные полицейские выясняют обстоятельства события.
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