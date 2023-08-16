У жителей Кривого Рога выманивали деньги, обещая работу за границей

В Кривом Роге мошенники наживались на людях, искавших работу за границей.

Об этом сообщили в областной полиции.

Двое жителей Кривого Рога брали деньги с людей за бронирование рабочего места за границей.

48-летняя женщина и 45-летний мужчина размещали объявления о трудоустройстве. Они обещали помочь украинцам найти работу за пределами страны. За свои услуги просили предоплату в 5 тысяч гривен, которую потенциальные клиенты присылали на банковские карты.

Однако после этого они обрывали контакты с людьми и исчезали с деньгами.

Во время обысков в квартирах мошенников правоохранители изъяли 30 сим-карт, несколько мобильных телефонов, 20 банковских карт, поддельные договоры о предоставлении услуг по трудоустройству, флеш-накопители, черновые записи, ноутбук и планшет.

Всего мошенники успели заработать 50 тысяч гривен.

По данному факту возбуждено уголовное производство по ч. 1 ст. 190 (мошенничество) Уголовного кодекса Украины. Решается вопрос об объявлении фигурантам о подозрении.

Обратите внимание! Сейчас существует множество «контор», предлагающих трудоустройство за границей. Некоторые из них действительно могут помочь, но все остальные направлены на то, чтобы заработать на вас деньги. Так что будьте осторожны, а лучше вообще не пользуйтесь услугами таких компаний.

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