У жителей Днепра и области есть 10 дней, чтобы сдать огнестрельное оружие: подробности

Граждане, которые в начале вторжения россии получили огнестрельное оружие и боеприпасы к нему, должны вернуть все это в течение 10 дней.

Об этом сообщил Сергей Лысак, глава Днепропетровской ОВА.

По его словам, в начале полномасштабного вторжения гражданским было предоставлено оружие для защиты их семей и домов. Когда ситуация в регионе стабилизировалась, часть вернула оружие. Остальные – оставили «на руках».

Списки этих граждан нам известны, обнародовать их мы пока не будем. Но еще раз подчеркиваю, у них есть 10 дней, начиная с сегодняшнего, на возвращение оружия в установленном порядке, – отметил Сергей Лысак.

Напомним, ранее мы писали, что жители Днепропетровщины, потерявшие родных из-за агрессии рф, могут получить 300 тыс. грн: подробности.

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