У жителей Днепра и области есть 10 дней, чтобы сдать огнестрельное оружие: подробности

Об этом сообщил Сергей Лысак, глава Днепропетровской ОВА.
По его словам, в начале полномасштабного вторжения гражданским было предоставлено оружие для защиты их семей и домов. Когда ситуация в регионе стабилизировалась, часть вернула оружие. Остальные – оставили «на руках».
Списки этих граждан нам известны, обнародовать их мы пока не будем. Но еще раз подчеркиваю, у них есть 10 дней, начиная с сегодняшнего, на возвращение оружия в установленном порядке, – отметил Сергей Лысак.
Напомним, ранее мы писали, что жители Днепропетровщины, потерявшие родных из-за агрессии рф, могут получить 300 тыс. грн: подробности.
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