Мы в соцсетях

  • Мы в Facebook
  • Мы в Twitter
  • Сайт Днепра
  • Новости
  • У жителей Днепра осталось немного времени, чтобы обменять монеты, вышедшие из оборота: подробности

У жителей Днепра осталось немного времени, чтобы обменять монеты, вышедшие из оборота: подробности

Сегодня 06:45
просмотров

Важная информация!

Новости Днепра про У жителей Днепра осталось немного времени, чтобы обменять монеты, вышедшие из оборота: подробности

С 1 октября 2019 года украинцы не могут использовать монеты номиналами 1, 2 и 5 копеек для наличных расчетов. Эти монеты перестали быть платежным средством и изымаются из наличного оборота. Также из наличного оборота изымаются монеты номиналом 25 копеек, которые перестали быть платежным средством с 1 октября 2020 года. 

Чтобы эти монеты не валялись у вас дома, их можно обменять. Сделать это можно до 30 сентября 2023 включительно.

Об этом сообщает пресс-служба Национального банка Украины в Facebook.

Если в ваших кошельках остались такие мелкие монеты, у вас есть более двух месяцев, чтобы бесплатно и без ограничений обменять их на монеты и банкноты всех остальных номиналов, — говорится в сообщении.

Обменять монеты можно в:

  • «Ощадбанке»;
  • «ПриватБанке»;
  • Райффайзен Банке»;
  • «ПУМБ».

Уже обменяли почти 284,5 млн штук этих монет. По состоянию на 1 июля 2023 года в обороте их еще почти 7,2 млрд штук, — говорится в сообщении НБУ.

Новости Днепра про У жителей Днепра осталось немного времени, чтобы обменять монеты, вышедшие из оборота: подробности

Читайте также:

Новости Днепра про У жителей Днепра осталось немного времени, чтобы обменять монеты, вышедшие из оборота: подробностиУкраїнська Новости Днепра про У жителей Днепра осталось немного времени, чтобы обменять монеты, вышедшие из оборота: подробностиРусский

Автор:


# # # # #
Главные новости Днепра в Telegram

Добавить комментарий

Новости по теме

Жители Днепропетровщины утром слышали взрыв: терроризируют россияне
Новости Днепра
Сегодня 09:00
Жители Днепропетровщины утром слышали взрыв: терроризируют россияне

Сегодня утром жители Днепропетровщины слышали взрыв.

Заряжайте все: в Днепре анонсировали масштабное отключение света с 24 по 27 июля
Новости Днепра
Вчера 21:04
Заряжайте все: в Днепре анонсировали масштабное отключение света с 24 по 27 июля

Шукайте свою адресу.

Территорию предприятия в Днепре заполонила амброзия высотой в человеческий рост
Новости Днепра
Вчера 19:43
Территорию предприятия в Днепре заполонила амброзия высотой в человеческий рост

Сезон цветения амброзии не за горами, поэтому жители Днепра обеспокоены…

Жители Днепра могут вернуть деньги, уплаченные по одной из платежек: как это сделать
Новости Днепра
Вчера 19:05
Жители Днепра могут вернуть деньги, уплаченные по одной из платежек: как это сделать

Жители Днепра могут вернуть деньги, оплаченные предыдущему поставщику.

Последние новости

Жители Днепропетровщины утром слышали взрыв: терроризируют россияне
Жители Днепропетровщины утром слышали взрыв: терроризируют россияне

Сегодня утром жители Днепропетровщины слышали взрыв.

Сегодня 09:00
3
просмотров
Как жителям Днепра вернуть переплату за доставку газа: инструкция
Как жителям Днепра вернуть переплату за доставку газа: инструкция

Недавно у жителей Днепра в платежках за доставку газа изменился оператор газораспределения: вместо "Днепрогаза" теперь "Газсети".

Сегодня 08:36
3
просмотров
Погода на 21 июля: в Днепре ожидается переменная облачность
Погода на 21 июля: в Днепре ожидается переменная облачность

Возможно, сегодня будет и дождь.

Сегодня 06:15
7
просмотров
Мэр Новомосковска объявил вознаграждение за вандалов, изуродовавших мемориал воинам
Мэр Новомосковска объявил вознаграждение за вандалов, изуродовавших мемориал воинам

В Новомосковске, что на Днепропетровщине, вандалы изуродовали мемориал, посвященный военным.

Вчера 21:58
6
просмотров
Заряжайте все: в Днепре анонсировали масштабное отключение света с 24 по 27 июля
Заряжайте все: в Днепре анонсировали масштабное отключение света с 24 по 27 июля

Шукайте свою адресу.

Вчера 21:04
3
просмотров
Семья из Кривого Рога попала в жуткую автотрощу в Хмельницкой области: есть погибшие
Семья из Кривого Рога попала в жуткую автотрощу в Хмельницкой области: есть погибшие

Семья из Кривого Рога попала в ДТП по дороге в Хмельницкий.

Вчера 20:32
4
просмотров
Территорию предприятия в Днепре заполонила амброзия высотой в человеческий рост
Территорию предприятия в Днепре заполонила амброзия высотой в человеческий рост

Сезон цветения амброзии не за горами, поэтому жители Днепра обеспокоены некоторыми участками, где развелось это вредное растение.

Вчера 19:43
7
просмотров
Жители Днепра могут вернуть деньги, уплаченные по одной из платежек: как это сделать
Жители Днепра могут вернуть деньги, уплаченные по одной из платежек: как это сделать

Жители Днепра могут вернуть деньги, оплаченные предыдущему поставщику.

Вчера 19:05
8
просмотров
Набирайте полные ванны: значительная часть Днепра на день останется без воды
Набирайте полные ванны: значительная часть Днепра на день останется без воды

В окрестностях Днепра на день выключат воду.

Вчера 18:25
19
просмотров
От удара рф по центру Николаева погибли люди: разбор завалов продолжается
От удара рф по центру Николаева погибли люди: разбор завалов продолжается

Сегодня ночью россияне атаковали Юг Украины 38 ракетами и дронами. 18 целей наша ПВО уничтожила.

Вчера 17:45
6
просмотров

АКЦИИ КОМПАНИЙ

  • KangooSport
    -10%
    KangooSport

    Лето началось внезапно? Не готова? Не беда! Поправим, исправим!!!

  • TAL-MEDICAL
    Акция
    TAL-MEDICAL

    Консультация врача и УЗИ обследование

  • TAL-Medical
    15%
    TAL-Medical

    Скидка на консультацию лучших специалистов!

  • Доступные врачи
    Акция!
    Доступные врачи

    Специалисты с хорошим опытом работы по стоимости значительно ниже рыночной!

Наверх