У жителей Днепра осталось немного времени, чтобы обменять монеты, вышедшие из оборота: подробности

С 1 октября 2019 года украинцы не могут использовать монеты номиналами 1, 2 и 5 копеек для наличных расчетов. Эти монеты перестали быть платежным средством и изымаются из наличного оборота. Также из наличного оборота изымаются монеты номиналом 25 копеек, которые перестали быть платежным средством с 1 октября 2020 года.
Чтобы эти монеты не валялись у вас дома, их можно обменять. Сделать это можно до 30 сентября 2023 включительно.
Об этом сообщает пресс-служба Национального банка Украины в Facebook.
Если в ваших кошельках остались такие мелкие монеты, у вас есть более двух месяцев, чтобы бесплатно и без ограничений обменять их на монеты и банкноты всех остальных номиналов, — говорится в сообщении.
Обменять монеты можно в:
Уже обменяли почти 284,5 млн штук этих монет. По состоянию на 1 июля 2023 года в обороте их еще почти 7,2 млрд штук, — говорится в сообщении НБУ.
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