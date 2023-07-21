У жителей Днепра осталось немного времени, чтобы обменять монеты, вышедшие из оборота: подробности

Важная информация!

С 1 октября 2019 года украинцы не могут использовать монеты номиналами 1, 2 и 5 копеек для наличных расчетов. Эти монеты перестали быть платежным средством и изымаются из наличного оборота. Также из наличного оборота изымаются монеты номиналом 25 копеек, которые перестали быть платежным средством с 1 октября 2020 года.

Чтобы эти монеты не валялись у вас дома, их можно обменять. Сделать это можно до 30 сентября 2023 включительно.

Об этом сообщает пресс-служба Национального банка Украины в Facebook.

Если в ваших кошельках остались такие мелкие монеты, у вас есть более двух месяцев, чтобы бесплатно и без ограничений обменять их на монеты и банкноты всех остальных номиналов, — говорится в сообщении.

Обменять монеты можно в:

«Ощадбанке»;

«ПриватБанке»;

Райффайзен Банке»;

«ПУМБ».

Уже обменяли почти 284,5 млн штук этих монет. По состоянию на 1 июля 2023 года в обороте их еще почти 7,2 млрд штук, — говорится в сообщении НБУ.

Читайте также:

Українська Русский

Автор: