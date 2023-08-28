У Зеленского ответили, объявят ли тотальную мобилизацию

Объявят ли дополнительную мобилизацию рассказал представитель президента в Верховной Раде Украины, член парламентского комитета по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Федор Вениславский во время Единого телемарафона.
По его словам, пока нет необходимости в увеличении количества военнообязанных для их мобилизации.
В настоящее время действует всеобщая мобилизация, то есть всех военнообязанных могут призвать в тот или иной момент. По словам Вениславского, ТЦК вручают повестки тем, чьи специальности нужны в армии.
В то же время, потери есть, поэтому нужно пополнять личный состав новыми людьми. ТЦК комплектуют бригады, которые в этом нуждаются и создают новые подразделения.
Однако на сегодняшний день нет необходимости увеличивать количество военнообязанных для их призыва, поэтому тотальную мобилизацию пока не объявляют
Отметим, что схожее мнение высказал министр обороны Алексей Резников. Он утверждает, что в настоящее время критической ситуации с мобилизационным резервом украинской армии сейчас нет. Предыдущий план, утвержденный 24 февраля еще не выполнили, и начинать новый этап рано.
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