У защитника осталась беременная невеста: на войне погиб металлург с Днепропетровщины

Война оборвала жизнь металлурга из Кривого Рога Александра Андрейченко. 13 января защитник получил ранения в боях возле Очеретяного Донецкой области. Через три дня Герой умер.
Об этом сообщили в пресс-службе «АрселорМиттал Кривой Рог».
Отмечается, что Александр присоединился к рядам ВСУ в начале 2023 года. До этого он работал выбивателем отливок в фасонно-сталелитейном цехе Литейно-механического завода на «АрселорМиттал Кривой Рог».
Более года он работал рядом с нами, но в цехе уже успели полюбить его за доброе сердце, открытость и трудолюбие. Сразу было видно, что Александр хочет развиваться в профессии, что это надежный и ответственный человек. Его ценили и уважали в коллективе. Мы просто шокированы этой потерей. Наши сердца отказываются верить, что мы больше никогда не увидим этого светлого молодого человека, – говорят коллеги защитника.
У Героя осталась беременная невеста.
Выражаем искренние соболезнования родным и близким воина! Вечная слава!
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