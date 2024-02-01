У защитника осталась беременная невеста: на войне погиб металлург с Днепропетровщины

Вечная память Герою!

Война оборвала жизнь металлурга из Кривого Рога Александра Андрейченко. 13 января защитник получил ранения в боях возле Очеретяного Донецкой области. Через три дня Герой умер.

Об этом сообщили в пресс-службе «АрселорМиттал Кривой Рог».

Отмечается, что Александр присоединился к рядам ВСУ в начале 2023 года. До этого он работал выбивателем отливок в фасонно-сталелитейном цехе Литейно-механического завода на «АрселорМиттал Кривой Рог».

Более года он работал рядом с нами, но в цехе уже успели полюбить его за доброе сердце, открытость и трудолюбие. Сразу было видно, что Александр хочет развиваться в профессии, что это надежный и ответственный человек. Его ценили и уважали в коллективе. Мы просто шокированы этой потерей. Наши сердца отказываются верить, что мы больше никогда не увидим этого светлого молодого человека, – говорят коллеги защитника.

У Героя осталась беременная невеста.

Выражаем искренние соболезнования родным и близким воина! Вечная слава!

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