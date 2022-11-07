У соседа есть свет, а у меня — нет: энергетики объяснили, почему в некоторых домах не выключают электричество

Возникает вопрос – почему так?
Как объяснил исполнительный директор компании ДТЭК Дмитрий Сахарук, это связано с особенностями застройки в городах: в некоторых домах в часы отключений не выключают электроснабжение, поскольку они интегрированы с объектами инфраструктуры.
Во многих домах смонтированы или встроены объекты критической инфраструктуры, подстанции, обеспечивающие воду, связь, серверы, хранение лекарств, расположение органов госвласти, правопорядка и т.д. Некоторые дома подключены к одной линии с объектами критической инфраструктуры, например, с больницами. Поэтому это значит, что невозможно отключить дом, не выключив объект инфраструктуры, – сказал Сахарук.
Днепряне, враг продолжает атаковать энергетические объекты нашей страны. Пожалуйста, экономьте электроэнергию!
Читайте также:
Автор:
В Днепре спасают жизнь парню, который потерял обе ноги, подорвавшись…
В одной из многоэтажек Днепра в подвале наладили производство морепродуктов.
За минувшие сутки подразделения Вооруженных сил отбили атаки оккупантов возле…
Труп мужчины на поверхности воды в местном пруду заметили жители…
В Днепре спасают жизнь парню, который потерял обе ноги, подорвавшись на мине.
В одной из многоэтажек Днепра в подвале наладили производство морепродуктов.
В одном из снарядов, которые постоянно прилетают в Никополь, нашли книгу Льва Толстого.
Сегодня ночью в 02:42 на линию "101" сообщили о пожаре на улице Орловской.
За минувшие сутки подразделения Вооруженных сил отбили атаки оккупантов возле 8 населенных пунктов в Донецкой и Луганской областях, в Лисичанске нанесено поражение по подразделению батальона "Ахмат".
Труп мужчины на поверхности воды в местном пруду заметили жители села Новоалександровка Синельниковского района.
В Кривом Роге горело заброшенное здание на улице Вали Котика.
Начались 257-е сутки героического противостояния украинской нации российскому нашествию. Ночь на 7 ноября оказалась очень неспокойной для Днепропетровщины.
Советы обнародовал Центр стратегических коммуникаций и информационной безопасности.
7 и 8 ноября трамваи No11 и No15 закончат свою работу раньше. Изменения связаны с ремонтом трассы на Вокзальной площади.
Лето началось внезапно? Не готова? Не беда! Поправим, исправим!!!
Консультация врача и УЗИ обследование
Скидка на консультацию лучших специалистов!
Специалисты с хорошим опытом работы по стоимости значительно ниже рыночной!