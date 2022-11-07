У соседа есть свет, а у меня — нет: энергетики объяснили, почему в некоторых домах не выключают электричество

Часто так бывает, что на одной улице при отключениях электричества в одном доме есть свет, а в том, что рядом\напротив, нет.

Возникает вопрос – почему так?

Как объяснил исполнительный директор компании ДТЭК Дмитрий Сахарук, это связано с особенностями застройки в городах: в некоторых домах в часы отключений не выключают электроснабжение, поскольку они интегрированы с объектами инфраструктуры.

Во многих домах смонтированы или встроены объекты критической инфраструктуры, подстанции, обеспечивающие воду, связь, серверы, хранение лекарств, расположение органов госвласти, правопорядка и т.д. Некоторые дома подключены к одной линии с объектами критической инфраструктуры, например, с больницами. Поэтому это значит, что невозможно отключить дом, не выключив объект инфраструктуры, – сказал Сахарук.

Днепряне, враг продолжает атаковать энергетические объекты нашей страны. Пожалуйста, экономьте электроэнергию!

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