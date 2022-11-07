Мы в соцсетях

  • Мы в Facebook
  • Мы в Twitter
  • Сайт Днепра
  • Новости
  • У соседа есть свет, а у меня — нет: энергетики объяснили, почему в некоторых домах не выключают электричество

У соседа есть свет, а у меня — нет: энергетики объяснили, почему в некоторых домах не выключают электричество

Сегодня 11:37
просмотров

Часто так бывает, что на одной улице при отключениях электричества в одном доме есть свет, а в том, что рядом\напротив, нет.

Новости Днепра про У соседа есть свет, а у меня - нет: энергетики объяснили, почему в некоторых домах не выключают электричество

Возникает вопрос – почему так?

Как объяснил исполнительный директор компании ДТЭК Дмитрий Сахарук, это связано с особенностями застройки в городах: в некоторых домах в часы отключений не выключают электроснабжение, поскольку они интегрированы с объектами инфраструктуры.

Во многих домах смонтированы или встроены объекты критической инфраструктуры, подстанции, обеспечивающие воду, связь, серверы, хранение лекарств, расположение органов госвласти, правопорядка и т.д. Некоторые дома подключены к одной линии с объектами критической инфраструктуры, например, с больницами. Поэтому это значит, что невозможно отключить дом, не выключив объект инфраструктуры, – сказал Сахарук.

Днепряне, враг продолжает атаковать энергетические объекты нашей страны. Пожалуйста, экономьте электроэнергию!

Читайте также:

Новости Днепра про У соседа есть свет, а у меня - нет: энергетики объяснили, почему в некоторых домах не выключают электричествоУкраїнська Новости Днепра про У соседа есть свет, а у меня - нет: энергетики объяснили, почему в некоторых домах не выключают электричествоРусский

Автор:


# # # # # #
Главные новости Днепра в Telegram

    Добавить комментарий

    Новости по теме

    «Из живой ткани идет дым»: в Днепре спасают парня, который потерял ноги, подорвавшись на мине
    Новости Днепра
    Сегодня 12:03
    «Из живой ткани идет дым»: в Днепре спасают парня, который потерял ноги, подорвавшись на мине

    В Днепре спасают жизнь парню, который потерял обе ноги, подорвавшись…

    Подвал многоэтажки в Днепре заставили бассейнами с водой, чтобы выращивать морепродукты
    Новости Днепра
    Сегодня 11:26
    Подвал многоэтажки в Днепре заставили бассейнами с водой, чтобы выращивать морепродукты

    В одной из многоэтажек Днепра в подвале наладили производство морепродуктов.

    ВСУ разгромили батальон «Ахмат» в Лисичанске, — Генштаб
    Новости Днепра
    Сегодня 10:00
    ВСУ разгромили батальон «Ахмат» в Лисичанске, — Генштаб

    За минувшие сутки подразделения Вооруженных сил отбили атаки оккупантов возле…

    В селе на Днепропетровщине местного жителя нашли мертвым в пруду
    Новости Днепра
    Сегодня 09:30
    В селе на Днепропетровщине местного жителя нашли мертвым в пруду

    Труп мужчины на поверхности воды в местном пруду заметили жители…

    Последние новости

    «Из живой ткани идет дым»: в Днепре спасают парня, который потерял ноги, подорвавшись на мине
    «Из живой ткани идет дым»: в Днепре спасают парня, который потерял ноги, подорвавшись на мине

    В Днепре спасают жизнь парню, который потерял обе ноги, подорвавшись на мине.

    Сегодня 12:03
    просмотров
    Подвал многоэтажки в Днепре заставили бассейнами с водой, чтобы выращивать морепродукты
    Подвал многоэтажки в Днепре заставили бассейнами с водой, чтобы выращивать морепродукты

    В одной из многоэтажек Днепра в подвале наладили производство морепродуктов.

    Сегодня 11:26
    просмотров
    В прилетевшем в Никополь российском снаряде нашли томик Льва Толстого (ФОТО)
    В прилетевшем в Никополь российском снаряде нашли томик Льва Толстого (ФОТО)

    В одном из снарядов, которые постоянно прилетают в Никополь, нашли книгу Льва Толстого.

    Сегодня 10:38
    0
    просмотров
    Потушили за 7 минут: в Днепре на Орловской горела квартира
    Потушили за 7 минут: в Днепре на Орловской горела квартира

    Сегодня ночью в 02:42 на линию "101" сообщили о пожаре на улице Орловской.

    Сегодня 10:25
    1
    просмотров
    ВСУ разгромили батальон «Ахмат» в Лисичанске, — Генштаб
    ВСУ разгромили батальон «Ахмат» в Лисичанске, — Генштаб

    За минувшие сутки подразделения Вооруженных сил отбили атаки оккупантов возле 8 населенных пунктов в Донецкой и Луганской областях, в Лисичанске нанесено поражение по подразделению батальона "Ахмат".

    Сегодня 10:00
    просмотров
    В селе на Днепропетровщине местного жителя нашли мертвым в пруду
    В селе на Днепропетровщине местного жителя нашли мертвым в пруду

    Труп мужчины на поверхности воды в местном пруду заметили жители села Новоалександровка Синельниковского района.

    Сегодня 09:30
    просмотров
    В Кривом Роге горело заброшенное здание (ФОТО)
    В Кривом Роге горело заброшенное здание (ФОТО)

    В Кривом Роге горело заброшенное здание на улице Вали Котика.

    Сегодня 09:00
    просмотров
    Били из «Градов» и тяжелой артиллерии: как прошла ночь на Днепропетровщине
    Били из «Градов» и тяжелой артиллерии: как прошла ночь на Днепропетровщине

    Начались 257-е сутки героического противостояния украинской нации российскому нашествию. Ночь на 7 ноября оказалась очень неспокойной для Днепропетровщины.

    Сегодня 08:30
    просмотров
    Это важно знать днепрянам: как подготовить запас воды
    Это важно знать днепрянам: как подготовить запас воды

    Советы обнародовал Центр стратегических коммуникаций и информационной безопасности.

    Сегодня 08:00
    0
    просмотров
    В Днепре трамваи No11 и No15 два дня будут завершать работу раньше
    В Днепре трамваи No11 и No15 два дня будут завершать работу раньше

    7 и 8 ноября трамваи No11 и No15 закончат свою работу раньше. Изменения связаны с ремонтом трассы на Вокзальной площади.

    Сегодня 07:15
    просмотров

    АКЦИИ КОМПАНИЙ

    • KangooSport
      -10%
      KangooSport

      Лето началось внезапно? Не готова? Не беда! Поправим, исправим!!!

    • TAL-MEDICAL
      Акция
      TAL-MEDICAL

      Консультация врача и УЗИ обследование

    • TAL-Medical
      15%
      TAL-Medical

      Скидка на консультацию лучших специалистов!

    • Доступные врачи
      Акция!
      Доступные врачи

      Специалисты с хорошим опытом работы по стоимости значительно ниже рыночной!

    Наверх