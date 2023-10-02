У рыбака из Днепра, умеющего «ходить» по воде, появились последователи

У днепровского "Моисея", рыбачающего посреди реки, появились последователи.

Достаточно далеко от берега иногда можно заметить рыбаков, ловящих рыбу на «своих двоих», без лодки. Как рассказал Константин, ранее ярый ценитель тихой охоты был один, теперь же у него появились последователи.

Друзья, Вы наверняка будете смеяться, но у Днепровского рыбака, который научился ходить по воде, есть последователи. Сегодня их уже двое! Продолжение следует.) — написал днепрянин и опубликовал фото-доказательства.

На самом деле Днепр стремительно мелеет, поэтому реку действительно можно перейти вброд, а потом найти песчаные островки, где вполне комфортно стоять и ловить рыбу.

В комментариях удивлены упорством днепрян, которые ради улова готовы брести в тяжелых костюмах на середину реки.

Уже интересен их путь от берега до «река по колено».

Горожане отмечают, что и раньше здесь хватало таких сорвиголов.

Чего здесь смеяться? Таких всегда на Днепре было.

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