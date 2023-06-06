У ПриватБанка произошел сбой: нарушена оплата картами

Об этом сообщает ПриватБанк в Facebook .

«Друзья, нам известно о перебоях и задержках в работе сервисов банка, в частности Приват24, сетях банкоматов и оплатах картами через торговые терминалы», — сказано в сообщении банка.

При этом там уточнили, что IT-специалисты уже работают над восстановлением стабильной работы. Но для этого необходимо еще немного времени.

Причины сбоя в ПриватБанке пока не уточняют.