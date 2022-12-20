У пожилой пары переселенцев в Днепре украли собачку, которая была единственной отрадой

У 83-летних переселенцев из Харькова неизвестные в районе проспекта Яворницкого украли собачку – йоркширского терьера, который был единственной отрадой для пожилых людей.
Об этом написал их сын в соцсети.
Их сердце разрывается, обыскали весь район. Вероятно, кто-то забрал, — написал мужчина.
И попросил вернуть собачку хозяевам!
Питомец был в бледно-розовом костюмчике с капюшоном. Откликается на «Бусик». Контакт @atolex (Telegram), номер: 050-462-05-97.
Не будьте равнодушны!
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