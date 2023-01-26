У нього залишились батьки, дочка та сестра: на фронті загинув захисник із Кам’янського

Будущий защитник Дмитрий Лозинский родился в сентябре 1983 года на территории нынешнего города Каменское. В 2006 году он получил образование в Днепропетровском национальном университете железнодорожного транспорта.
Дмитрий Лозинский был рабочим Днепровского металлургического комбината, Баглейского коксохимического завода и Днепровского коксохимического завода. 28 февраля его призвали по мобилизации и он встал на защиту Украины. Погиб Дмитрий 23 января 2023 года. У Героя остались родители, дочь и сестра.
Прощание с Дмитрием Лозинским состоится 27 января в Каменском.
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