У нього залишились батьки, дочка та сестра: на фронті загинув захисник із Кам’янського

23 января в ходе полномасштабной войны РФ против Украины погиб защитник из Каменского, младший лейтенант Дмитрий Лозинский.

Будущий защитник Дмитрий Лозинский родился в сентябре 1983 года на территории нынешнего города Каменское. В 2006 году он получил образование в Днепропетровском национальном университете железнодорожного транспорта.

Дмитрий Лозинский был рабочим Днепровского металлургического комбината, Баглейского коксохимического завода и Днепровского коксохимического завода. 28 февраля его призвали по мобилизации и он встал на защиту Украины. Погиб Дмитрий 23 января 2023 года. У Героя остались родители, дочь и сестра.

Прощание с Дмитрием Лозинским состоится 27 января в Каменском.

Читайте также:

Українська Русский

Автор: