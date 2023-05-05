У мужчины на теле 15% ожогов: в Кривом Роге взорвался бытовой газ

Сегодня, 5 мая, в Кривом Роге в частном доме произошел взрыв бытового газа.

Событие произошло на улице Левитана, что в Долгинцевском районе. Один человек травмирован.

Мужчину 1978 года рождения госпитализировали в ожоговое отделение криворожской городской больницы №2.

У потерпевшего 15% тела в ожогах II и III степеней, в том числе лицо.



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