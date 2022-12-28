У місті на Дніпропетровщині значно підвищать вартість проїзду в маршрутках

Зараз в Кривому Розі чи не найнижча в області вартість проїзду в громадському транспорті. Одна поїздка коштує 10 гривень. Перевізники неодноразово зверталися до місцевої влади та просили підвищити ціни, адже витрати на обслуговування маршруток виросли в рази.
Перевізники кажуть, що маршрути в Кривому Розі довші ніж у інших містах, тому витрати на перевезення більші.
Так, згідно прийнятого місцевою владою рішення, вартість проїзду в Кривому Розі зросте до 13-17 гривень в залежності від маршруту.
у маршрутках №№5, 20, 21, 50 и 71 – до 13 грн за 1 поїздку;
– у маршрутці №14 – до 17 грн за 1 поїздку;
– у інших маршрутках – до 15 грн за 1 поїздку.
Зазначимо, що в Кривому Розі курсує комунальний транспорт, проїзд в якому для всіх мешканців міста залишиться безкоштовним і в 2023 році.
Нагадаємо, у Дніпрі вартість проїзду в маршрутках підвищили ще в липні.
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