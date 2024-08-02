У кинологов из известного поисково-спасательного отряда из Павлограда псевдоволонтеры украли ценное оборудование

Мошенники, выдавая себя за волонтеров, украли ценное оборудование у Павлоградского поисково-спасательного кинологического отряда «Антарес». О воровстве кинологи заявили на официальной Facebook-странице.
Кинологи ежедневно участвуют в сложных поисковых операциях вблизи фронта или на месте вражеских прилетов. Недавно псевдо-волонтеры украли ценное оборудование, снаряжение для собак, форму, символику отряда.
Ранее кинологи заявляли о том, что другие люди приписывают себе достижения поисковиков. Поэтому спасатели призывают людей сообщать их о случаях, если кто-то использует фото, видео и логотипы «Антарес» в собственных целях. Это касается также формы, наклейок и прочего мерча с символикой отряда.
Представители «Антареса» говорят, что иногда дарят волонтерам или военным вещи со своей символикой, но это делает руководство отряда и только как подарок для личной коллекции.
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