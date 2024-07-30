У купален на месте пустыря: как 30 лет в Днепре строилось здание института «Днепрогипрошахт»

1925 год считается началом строительства здания института «Днепрогипрошахт». Строили его долго – около 30 лет, мешала нехватка средств и война. Сама же история предприятия началась в 1927 году, когда на кафедре «Горное искусство» Днепропетровского горного институту было создано проектное бюро треста «Донуголь», занимающееся проектированием подземной части шахт. В состав проектного бюро входили профессора и преподаватели кафедры.

Журналисты dnepr.info узнали как долго строилось здание.

В 1925 году на набережной в Днепре было заложено строительство основного корпуса будущего института «Днепрогипрошахт», но процесс строительства был очень сложным: не было ни материалов, ни техники, ни строителей. Сначала долго искали место, где можно было разместить институт, потом решили строить его на набережной – ее строительство было запланировано в середине 1930-х годов. На месте будущего института был пустырь.

Поэтому можно сказать, что строить решили на пустыре у воды. Во времена Екатеринослава неподалеку от места, где сегодня стоит «Днепрогипрошахт» находились купальни для богатых жителей. В 1920-х годах купальни были уже закрыты, а незастроенная территория у воды пустовала. Но планам помешала в том числе Вторая мировая война.

Поэтому возвели здание института только к 1953 году и институт начал свою деятельность. В нем трудилось более 200 человек. Для проектировщиков были созданы максимально комфортные условия. В здании на несколько этажей разместились столовая, актовый и спортивный залы, на третьем этаже стоял бильярд и столы для тенниса для того, чтобы сотрудники могли отдохнуть от работы во время перерыва. Между пролетами на этажах стояли автоматы с бесплатной газировкой.

Со временем когда-то шикарное большое здание стало приходить в упадок. Сейчас в нем можно снять офис. С советских времен тут остались огромные деревянные тяжелые двери, широкие лестницы, просторные комнаты.

фото: группа «Екатеринослав-Днепропетровск-Днепр/история города»

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