У криворожца обнаружили гранату и наркотики: какое наказание ждет мужчину

Его задержали в порядке статьи 208 Уголовного процессуального кодекса Украины. По данному факту возбуждены уголовные производства по части 1 статьи 263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) и частью 1 статьи 309 (незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов без цели сбыта) Уголовного кодекса Украины.

Мужчине сообщили о подозрении и избранной мере пресечения.

Все изъятое направили на экспертное исследование.

На территории Металлургического района в квартире мужчины изъяли корпус гранаты «Ф-1» и запал «УЗРГМ-2», а также метамфетамин в слеп-пакетиках и контейнере.

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