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  • У Кривому Розі «замінували» торгові центри, школи, дитсадки, готелі та відділення поліції

У Кривому Розі «замінували» торгові центри, школи, дитсадки, готелі та відділення поліції

Сегодня 21:15
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Письмо от анонима поступило на почту СБУ и полиции.

Новости Днепра про У Кривому Розі «замінували» торгові центри, школи, дитсадки, готелі та відділення поліції

Кроме того сообщение пришло и на электронную почту «СВОИх».
 
Они написали об этом в своем телеграмм-канале.
 
«Честно говоря, текст – сплошной набор букв, но стражи порядка вынуждены отреагировать. Если вдруг найдут бомбу, мы вам расскажем об этом», — написано в сообщении.
 
В обстоятельствах разбираются правоохранители.
 

 

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Новости Днепра про У Кривому Розі «замінували» торгові центри, школи, дитсадки, готелі та відділення поліціїУкраїнська Новости Днепра про У Кривому Розі «замінували» торгові центри, школи, дитсадки, готелі та відділення поліціїРусский

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