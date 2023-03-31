У Кривому Розі «замінували» торгові центри, школи, дитсадки, готелі та відділення поліції

«Честно говоря, текст – сплошной набор букв, но стражи порядка вынуждены отреагировать. Если вдруг найдут бомбу, мы вам расскажем об этом», — написано в сообщении.

Они написали об этом в своем телеграмм-канале.

Письмо от анонима поступило на почту СБУ и полиции.

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