В Кривом Роге в микроавтобусе погиб мужчина: что известно

По предварительной информации, видимых следов насильственной смерти на теле погибшего обнаружено не было.

Об этом сообщила пресс-служба Криворожского РОВД.

Сегодня днем, 10 ноября, 85-летний мужчина погиб в одном из микроавтобусов в Кривом Роге.

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