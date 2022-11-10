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В Кривом Роге в микроавтобусе погиб мужчина: что известно

Сегодня 22:00
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Сегодня днем, 10 ноября, 85-летний мужчина погиб в одном из микроавтобусов в Кривом Роге.

Новости Днепра про В Кривом Роге в микроавтобусе погиб мужчина: что известно

Об этом сообщила пресс-служба Криворожского РОВД.

По предварительной информации, видимых следов насильственной смерти на теле погибшего обнаружено не было.

Труп пенсионера отправили на судебную экспертизу.

Все обстоятельства устанавливаются сотрудниками правоохранительных органов.

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