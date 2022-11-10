В Кривом Роге в микроавтобусе погиб мужчина: что известно

Об этом сообщила пресс-служба Криворожского РОВД.
По предварительной информации, видимых следов насильственной смерти на теле погибшего обнаружено не было.
Труп пенсионера отправили на судебную экспертизу.
Все обстоятельства устанавливаются сотрудниками правоохранительных органов.
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