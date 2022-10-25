У котобуса из сквера Металлургов в Днепре появились новые друзья (ФОТО)

Магический зеленый котобус из сквера Металлургов завел новых друзей.

Еще зимой в сквере появился магический Котобус – это кот-автобус из знаменитого японского мультфильма Хаяо Миядзаки «Мой сосед Тоторо».

В отличие от своего брата из мира 2Д днепровский котобус зеленого цвета. Летом он гармонично сливался с деревьями в парке, ведь это магическое транспортное средство, которое чаще всего остается невидимым. По сюжету Котобус везет духа леса Тоторо.

Уже тогда некоторые фигуры поставили в сквере, но обернули черной пленкой. Весной возле Котобуса появился и сам Тоторо с красным зонтиком.

Последними к Котобусу присоединились пушистые Тануки.

Отметим, что изготовили чудаковатые фигурки еще в 2021 году. Две композиции фигурок, сделанные по мотивам сцен из аниме всемирно известного японского режиссера Хаяо Миядзаки – «Мой сосед Тоторо» (1988) и «Помпоко: Война тануки период Хэйсей» (1994). В сценах задействованы серый мохнатый охранник леса и енотовидные собаки. Там поднимаются проблемы технического прогресса и сосуществования людей с растениями, животными. Сквер уже стал достаточно популярным местом отдыха для жителей этого района. Для детей это место для игр, а взрослые здесь фотографируются.

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