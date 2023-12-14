В Карпатах с горы спускали туристку из Днепра, которая травмировалась

Восхождение на гору, а особенно зимой, достаточно опасный процесс. В этом убедилась туристка из Днепра, которая травмировалась при прохождении туристического маршрута.
Как рассказали закарпатские спасатели, 40-летняя жительница Днепра получила травму, когда спускалась с горы Кукул. Женщина нуждалась в помощи в транспортировке.
На спасение путешественницы отправился один из отрядов ГСЧС.
Как стало известно, женщина поскользнулась на пути и травмировала левую ногу, из-за чего была вынуждена остановиться неподалеку от точки спасения RA004 на горной долине Григоровка (район горы Подберды).
Спасатели предоставили пострадавшей туристке необходимую помощь и транспортировали на Ясинянскую станцию экстренной медицинской помощи, где передали ее врачам. Те в свою очередь доставили травмированную в Раховскую районную больницу.
Читайте также:
Автор:
Важная информация!
В воскресенье, 10 декабря, возле дома №118 на Победе вандалы…
Монумент Вечной Славы в Днепре можно считать не только памятником,…
В Днепре установили еще одну елку.
Важная информация!
В воскресенье, 10 декабря, возле дома №118 на Победе вандалы сожгли мемориал памяти, который устроили горожане на остановке общественного транспорта.
Монумент Вечной Славы в Днепре можно считать не только памятником, но и отличной смотровой площадкой с которой открывается великолепный вид на город. Обустраивать эту часть населенного пункта начали в конце 1960-х годов. Первым делом – установили памятник, а после –…
В Днепре установили еще одну елку.
Учитывайте эту информацию во время поездок!
Наркокартель во главе с адвокатом разоблачили на Днепропетровщине.
На дорогах Днепра сложная ситуация из-за гололедицы.
В Днепре продается большое количество квартир на цокольных этажах. Стоят они дешевле, чем обычная квартира на первом этаже, так что при покупке такого жилья можно сэкономить и вместо однокомнатной в спальном районе города купить двухкомнатную в центре за аналогичные деньги.
Учитывайте это во время поездок по городу!
В Днепре и области за год почти на 30% выросла стоимость аренды и покупки жилья.
Лето началось внезапно? Не готова? Не беда! Поправим, исправим!!!
Консультация врача и УЗИ обследование
Скидка на консультацию лучших специалистов!
Специалисты с хорошим опытом работы по стоимости значительно ниже рыночной!