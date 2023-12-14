В Карпатах с горы спускали туристку из Днепра, которая травмировалась

Туристка из Днепра травмировалась во время восхождения на гору в Карпатах.

Восхождение на гору, а особенно зимой, достаточно опасный процесс. В этом убедилась туристка из Днепра, которая травмировалась при прохождении туристического маршрута.

Как рассказали закарпатские спасатели, 40-летняя жительница Днепра получила травму, когда спускалась с горы Кукул. Женщина нуждалась в помощи в транспортировке.

На спасение путешественницы отправился один из отрядов ГСЧС.

Как стало известно, женщина поскользнулась на пути и травмировала левую ногу, из-за чего была вынуждена остановиться неподалеку от точки спасения RA004 на горной долине Григоровка (район горы Подберды).

Спасатели предоставили пострадавшей туристке необходимую помощь и транспортировали на Ясинянскую станцию экстренной медицинской помощи, где передали ее врачам. Те в свою очередь доставили травмированную в Раховскую районную больницу.

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