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  • В Каменском автомобиль сбил переселенца из Луганской области: у него проломлен череп

В Каменском автомобиль сбил переселенца из Луганской области: у него проломлен череп

Сегодня 09:00
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В Каменском переселенец из Луганской области попал под колеса автомобиля. На место происшествия срочно прибыла команда врачей.

Новости Днепра про В Каменском автомобиль сбил переселенца из Луганской области: у него проломлен череп

Об этом стало известно из сообщения в Facebook.

20-летний мужчина лежал на проезжей части возле пешеходного перехода. Ему была оказана вся необходимая помощь и диагностирована открытая черепно-мозговая травма, перелом основания черепа и кома 2 степени.

Пострадавший находится в реанимации.

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