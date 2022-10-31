В Каменском автомобиль сбил переселенца из Луганской области: у него проломлен череп

20-летний мужчина лежал на проезжей части возле пешеходного перехода. Ему была оказана вся необходимая помощь и диагностирована открытая черепно-мозговая травма, перелом основания черепа и кома 2 степени.

Об этом стало известно из сообщения в Facebook.

В Каменском переселенец из Луганской области попал под колеса автомобиля. На место происшествия срочно прибыла команда врачей.

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